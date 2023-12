Reino Unido anuncia doação de R$ 215 milhões para Fundo Amazônia durante COP 28

O Fundo Amazônia, que tem o objetivo de restaurar 6 milhões de hectares de áreas prioritárias até 2030, receberá 35 milhões de libras (equivalente a cerca de R$ 215 milhões) do Reino Unido. O anúncio foi feito neste sábado (2) durante a 28ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP28).

Conforme o g1, o encontro contou com a ministra brasileira do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva; a ministra britânica para segurança energética, Claire Coutinho; o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante. A COP28 segue ocorrendo até o dia 12 de dezembro, em Dubai, nos Emirados Árabes.

Claire Coutinho Ministra britânica para segurança energética "Estou entusiasmada não apenas por podermos formalizar essa contribuição, mas também anunciarmos mais 35 milhões de libras para o fundo, para reconhecer e ajudar a apoiar a visão do Brasil para as florestas e as pessoas que a protegem”.

O governo britânico detalhou que a participação financeira do Reino Unido na agenda climática do Brasil chega a mais de 385 milhões de libras (R$ 2,3 bilhões). A parceria busca intensificar a cooperação entre os países no âmbito de transição climática e preservação de florestas.

Contrato com o BNDES

Além disso, na tarde deste sábado, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou um edital de R$ 450 milhões para investir na restauração de grandes áreas desmatadas ou degradadas do bioma amazônico. A chamada faz parte de um programa maior, denominado Arco de Restauração na Amazônia.

"Vamos fazer reflorestamento, para a floresta se regenerar. É a resposta mais barata e mais rápida para a crise climática, porque sequestra carbono e armazena carbono", explicou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.



O Restaura Amazônia vai selecionar três organizações com experiência e capacidade para atuar como parceiros gestores da iniciativa nos territórios. Cada um será responsável por uma das três macrorregiões estabelecidas:

Estados do Acre, Amazonas e Rondônia;

Mato Grosso e Tocantins;

Pará e Maranhão.

O objetivo é restaurar 6 milhões de hectares de áreas prioritárias até 2030 e mais 18 milhões de hectares até 2050. A previsão é de que o Arco da Restauração poderá gerar até 10 milhões de empregos na Amazônia.