Jovem escapa de acidente com mortos em São Paulo após 'premonição' da mãe

Uma jovem de 18 anos escapou de um acidente que deixou quatro pessoas mortas e três feridas em Capão Bonito, interior de São Paulo, após uma espécie de "premonição" da mãe. Na última terça-feira (30), Malu Rafaelli de Lima viajaria na van que colidiu com um caminhão na Rodovia Sebastião Ferraz de Camargo Penteado (SP-250). As informações são do g1.

“Pouco antes da hora de sair de casa, eu falei para ela ficar. Eu estava preocupada”, relata a professora Luciana Rodrigues de Lima, mãe da jovem.

As vítimas do acidente, moradores de Apiaí, viajavam na van da Secretaria de Saúde do município para realizar consultas e exames médicos de rotina em hospitais da região de Sorocaba.

Malu viajaria pela primeira vez para uma consulta médica com um hematologista em Itapetininga. Luciana disse que a filha realizou exames e levaria os resultados para o especialista analisar. Minutos antes do embarque, no entanto, a mãe pediu para a jovem não ir.

“Minha filha Malu também estaria na van. Pouco antes da hora dela sair de casa, eu falei para ela ficar. Eu estava preocupada. Eu nunca perdi uma consulta agendada, pois sei da dificuldade que temos em passar por um especialista aqui na nossa região, mas nesse dia achei melhor ela ficar. Pensei no frio e nela sozinha. Só agradeço a Deus”.

O acidente

A van atingiu a traseira de uma carreta de transporte de toras, que estava vazia na hora da colisão, ocorrida por volta das 5h15 na Rodovia Sebastião Ferraz de Camargo Penteado (SP-250), em Capão Bonito.

Entre os mortos estão o motorista e três mulheres de Apiaí, que viajavam para hospitais da região de Sorocaba, onde as vítimas realizariam consultas e exames de rotina.

Legenda: Van da Secretaria de Saúde Apiaí colidiu na traseira de um caminhão Foto: Divulgação

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMR), o condutor da carreta contou que dirigia sentido Guapiara, e o micro-ônibus passava na pista sentido leste, quando ele sentiu um 'forte impacto' no último semirreboque.