Quem é Thiago Brennand, empresário suspeito de agredir a modelo Helena Gomes em academia de SP

O empresário Thiago Antonio Brennand Tavares da Silva Fernandes Vieira, de 42 anos, foi acusado de agredir e perseguir frequentadoras de uma academia em São Paulo. Nas redes sociais, ele compartilha fotos de uma vida de luxo, muitas armas e uma espécie de aversão ao Brasil.

Em um vídeo recente, ele conta que mora fora do país há 27 anos. De volta há dois, por conta da pandemia, ele opinou ter visto na sociedade brasileira algo de "indesejável".

Leia mais País Modelo é agredida por empresário em academia de SP e mulheres denunciam perseguição

"É verdade que eu era membro de um pequeno grupo rico, tinha tudo aqui. Nenhuma regra, natureza, comida natural, ondas, mulheres e etc. Contudo, a falta de educação costumava me matar. Quando eu era criança, já tinha nojo do local", comentou.

Entre algumas das imagens publicadas há pouco tempo, o empresário divulgou um verdadeiro arsenal que mantém na própria casa. No dia em que foi flagrado agredindo a modelo Alliny Helena Gomes, ele mostrou o próprio guarda-roupa.

"Todo homem tem o guarda-roupas que merece", escreveu ele e, em seguida, descreveu cada uma das armas que utiliza para treinos.

Foto: reprodução/Instagram

Relato de agressão

A modelo Alliny Helena Gomes foi agredida pelo empresário dentro de uma academia de luxo em São Paulo e as câmeras de segurança do local flagraram o momento. As informações foram divulgadas pelo programa Fantástico, da TV Globo, na noite de domingo (28).

Segundo a moça, Thiago Brennand se incomodou com a presença dela no local e teria iniciado uma discussão verbal pouco antes das agressões. A história teria o contexto de que a moça negou investidas amorosas feitas por ele.

"Ele estava alterado, rodeando muito, falou para eu sair de lá. Eu falei 'Eu não saio', ele falou de novo 'sai', eu falei 'não saio', eu falei mais alto e ele falou que mulher não gritava com ele", relatou Helena.

As imagens do circuito de segurança da academia mostram o momento em que Brennand dá um empurrão na vítima. "Eu fui para cima também, ele falou: 'Eu vou cuspir em você, porque você merece'. E cuspiu em mim", continuou Helena.

Duas outras mulheres contaram que foram perseguidas por Thiago anteriormente, logo após elas terem rejeitado outras investidas feitas por ele.

Uma das vítimas, que não se identificou, pontuou que teria feito reclamações formais à gerência da academia. "Nunca tive nenhum tipo de resposta. Ele fez mais uma ameaça, falando, inclusive, que ele não tinha medo dessa moda de direitos da mulher", reforçou ela.

Com o registro do caso, Thiago foi expulso da academia, mas abriu um boletim de ocorrência contra a modelo por injúria e ameaça.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil