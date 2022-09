Thiago Brennand enviou caixão para primo com câncer e o chamava de 'Cancinho'

Novas denúncias sobre o empresário Thiago Antônio Brennand Tavares da Silva Fernandes Vieira foram divulgadas nesse domingo (4). Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, um primo do acusado, que tem câncer, contou que Thiago o chamava de apelidos pejorativos relacionados à doença e chegou a enviar para ele um caixão com coroa de flores.

Thiago é acusado de agredir mulheres em academia de São Paulo.

Jason Vieira revelou que era chamado de "Cancinho" e mostrou áudios de WhatsApp enviados pelo empresário. Segundo Jason, as "implicâncias" se dão porque ele não teria "engolido" ameaças do empresário.

"Já tá todo mundo sabendo da metástase, Cancinho. Que pena, né? Parece ferrugem no teu corpo", dizia Thiago na gravação.

Legenda: Jason Vieira, primo de Thiago, incentivou que mais possíveis vítimas denunciassem as ações do empresário Foto: Reprodução/ Fantástico

Incentivo à denúncia

Na entrevista, Jason incentivou que possíveis vítimas do primo prestassem denúncia.

"Eu queria encorajar todas as mulheres daqui de Pernambuco, que eu sei de mais de 20, 30, 40 casos, dos mais diversos tipos. Seja de agressão, de estupro, que criem coragem para ver se esse cara leva alguma punição", disse.

A defesa de Thiago nega as acusações e afirmou que ele nunca respondeu a uma ação penal.

"[Thiago] jamais forçou suas parceiras a terem relações sem o uso de preservativo, respeitando estritamente os limites estabelecidos por elas e agindo sempre com seu consentimento", informou a nota.

Sobre o caso

O nome de Thiago Brennand veio à tona após ele aparecer em vídeo agredindo a modelo Alliny Helena Gomes em uma academia de luxo em São Paulo. Após o caso ser divulgado no Fantástico, novas denúncias contra o empresário se tornaram públicas.

Duas outras mulheres contaram que foram perseguidas por Thiago anteriormente, logo após elas terem rejeitado investidas feitas por ele. Uma das vítimas, que não se identificou, pontuou que teria feito reclamações formais à gerência da academia.

De acordo com relato de uma vítima que não quis se identificar, Thiago teria a atacado, estuprado e mantido em cárcere, além de obrigá-la a tatuar as iniciais do nome dele.