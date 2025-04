Quando o feriado da Semana Santa vai cair junto com Tiradentes de novo?

A sexta-feira da Paixão, neste dia 18 de abril, inicia um feriadão que dura até a próxima segunda-feira (21), feriado de Tiradentes. É a terceira vez neste século que brasileiros conseguem curtir a folga prolongada: além de 2025, a Semana Santa e Tiradentes caíram em datas próximas em 2003 e 2014.

Contudo, o fenômeno é raro. Para se ter ideia, esse feriadão não aconteceu nenhuma vez na segunda metade do século 20, segundo levantamento da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Veja também País Entenda por que a Semana Santa muda de data a cada ano País Sexta-feira Santa: o que aconteceu nesse dia e qual o significado para os cristãos

E, depois deste ano, deve demorar décadas para acontecer novamente.

O Domingo de Páscoa só cairá novamente no dia 20 de abril, ou seja, véspera do feriado de Tiradentes, em 2087. Até lá, os dois feriados não irão se juntar.

Mas, por quê?

A Páscoa é calculada a partir do calendário lunar. Mais especificamente, o dia que cairá o Domingo da Páscoa.

Funciona assim: é preciso identificar a primeira lua cheia depois do equinócio de outono no Hemisfério Sul, ou o equinócio de primavera no Hemisfério Norte. Normalmente, isso acontece entre os dias 20 e 21 de março.

A Páscoa será no domingo seguinte a esta lua cheia.

Um detalhe interessante é que também é dessa forma que são calculadas as datas do Carnaval, já que a quarta-feira de Cinzas ocorre exatos 40 dias antes do Domingo de Páscoa.