Entenda por que dia 1º de abril é Dia da Mentira

Celebrado anualmente em 1º de abril, o Dia da Mentira já virou tradição em diferentes países, mas tem origem que remonta à Europa do século XVI.

Consta que o surgimento da data está ligado à mudança do calendário ocorrida nessa época, do juliano para o gregoriano, usado até hoje. No anterior, a passagem de ano ocorria entre o final de março e o dia 1º de abril.

Já no calendário adotado, o novo ano ocorre na data que conhecemos, entre 31 de dezembro e 1º de janeiro. A alteração não foi aceita amplamente e provocou reações.

Certas versões dão conta da resistência à mudança apenas na França, estabelecida pelo rei Carlos IX. Outras apontam que houve reação conservadora no continente europeu em geral.

Fato é que as pessoas que não gostaram da adoção do calendário gregoriano passaram a ser chamadas de “bobos de abril”, virando alvos de piadas e brincadeiras que envolviam “convites” para a virada do ano.

Diferentes traduções, uma mesma tradição

Seja em qual país for, a tradição do 1º de abril é marcada por brincadeiras e trotes que usam a mentira de forma lúdica.

Apesar disso, a alcunha de “Dia da Mentira” não é geral por todo o mundo. Na França e na Itália, por exemplo, a data é conhecida como “poisson d’avril” e “pesce d'aprile”, algo como “peixes de abril” na tradução.

Já em países que falam inglês, como os Estados Unidos e o Reino Unido, o “título” da data é “April Fools' Day”, ou “dia dos tolos de abril”.

Especificamente na Escócia, porém, o dia 1º de abril é chamado de “Hunt the Gowk”, que pode ser traduzido como “cace o bobo”.