Gigante chinesa Shein terá loja temporária em Fortaleza com 14 mil peças

Fortaleza receberá pela primeira vez uma loja temporária da Shein, uma das principais plataformas de compra online do mundo. A pop-store funcionará de 8 a 12 de abril, no shopping Aldeota. A informação foi antecipada ao Diário do Nordeste.

São esperados até 3 mil visitantes por dia. A pop-store de Fortaleza será a primeira da companhia no Brasil em 2026. Deve haver outra estrutura temporária no País ainda no primeiro semestre.

"Fortaleza é uma capital super vibrante, muito conectada com tecnologia. Tem um público jovem super forte, super representativo e também é um polo de referência de moda, não só no Nordeste, mas no Brasil como um todo", aponta Rodrigo Eimori, diretor de Marketing da Shein no Brasil.

A Shein já instalou 12 lojas temporárias em diversas regiões do Brasil. No Nordeste, Salvador (BA) e Recife (PE) já receberam esse formato de negócio.

Como será a loja temporária da Shein em Fortaleza?

Os clientes poderão escolher pessoalmente acessórios e itens de vestuário feminino, masculino e infantil. Haverá também uma seção de produtos para pets.

A entrada será gratuita, porém é preciso realizar agendamento. Os clientes devem retirar ingressos online, na plataforma Tri, a partir de 3 de abril.

"Serão três lotes, nos dias 3, 4 e 5 de abril. Todos eles liberados a partir das 12h. E, na nossa experiência, os ingressos acabam em minutos, esgota tudo", comenta Rodrigo Eimori

O que será vendido e quais serão os valores?

A loja temporária no shopping Aldeota terá 14 mil itens disponíveis para compra, escolhidos a partir dos dados de compra dos consumidores da região na plataforma online.

As roupas e acessórios serão vendidos na faixa de preço entre R$ 16,95 e R$ 393. Pela primeira vez, a loja temporária permitirá parcelamento em até 12 vezes sem juros — para compras de qualquer valor.

Haverá também 10% de desconto para todos os itens expostos. Caso a compra supere R$ 399, o desconto sobe para 20%.

Legenda: Loja temporária da Shein em Fortaleza terá temática tropical. Foto: Divulgação/Shein.

A Shein espera ofertar itens que se encaixem no gosto dos consumidores fortalezenses. Foram selecionadas peças que se enquadram em quatro estilos:

Sereia Urbana (Mermaid Core): tecidos fluidos e brilhos sutis, incluindo os metalizados;

Casual Fitness: foco na funcionalidade e no conforto para a rotina dinâmica;

Boho Chic: mistura do visual hippie, folk e vintage, com estampas marcantes e texturas expressivas;

Quiet Luxury: estilo sofisticado com paletas neutras, de peças de alfaiataria a calça jeans.

NÃO HÁ PLANOS PARA LOJA PERMANENTE

Mesmo com o sucesso de vendas e alta procura dos clientes, não há planos para um espaço permanente da Shein. A Shein encara a passagem de lojas temporárias por diferentes cidades como seu carro-chefe das ações de marketing, destaca Rodrigo Eimori.

"Como uma empresa 100% digital, o objetivo das pop-ups é realmente se conectar com o nosso cliente. E também é uma oportunidade para o cliente se conectar de outra maneira, experimentar a roupa, tocar no tecido, conversar com a gente", explica.

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A empresa não descarta o retorno da estrutura temporária no Ceará em outro momento, mas isso não deve ocorrer em 2026. Belo Horizonte, por exemplo, recebeu as estruturas em 2023 e 2025.

Na pop-up store de Fortaleza, a expectativa é de vender pelo menos 80% do estoque nos cinco dias de operação.

As peças não vendidas serão doadas para a ONG Amigos do Bem, que desenvolve projetos de educação e geração de renda em estados nordestinos.

A instituição terá um espaço na loja temporária, com convite para que os clientes doem roupas.

O espaço no shopping Aldeota também terá ações de Harry Potter, por parceria entre Shein e Warner Bros, e stand de uma marca de produtos de beleza.

LOJA TEMPORÁRIA DA SHEIN