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Gigante chinesa Shein terá loja temporária em Fortaleza com 14 mil peças

A pop-store de Fortaleza será a primeira da companhia no Brasil em 2026.

Escrito por
Mariana Lemos mariana.lemos@svm.com.br
Negócios
Foto de clientes em loja temporária da Shein, gigante do e-comerce, no Brasil.
Legenda: Shein já teve 12 lojas temporárias no Brasil e agora passa por Fortaleza.
Foto: Produtora OLHARR / Divulgação.

Fortaleza receberá pela primeira vez uma loja temporária da Shein, uma das principais plataformas de compra online do mundo. A pop-store funcionará de 8 a 12 de abril, no shopping Aldeota. A informação foi antecipada ao Diário do Nordeste.

São esperados até 3 mil visitantes por dia. A pop-store de Fortaleza será a primeira da companhia no Brasil em 2026. Deve haver outra estrutura temporária no País ainda no primeiro semestre. 

"Fortaleza é uma capital super vibrante, muito conectada com tecnologia. Tem um público jovem super forte, super representativo e também é um polo de referência de moda, não só no Nordeste, mas no Brasil como um todo", aponta Rodrigo Eimori, diretor de Marketing da Shein no Brasil. 

A Shein já instalou 12 lojas temporárias em diversas regiões do Brasil. No Nordeste, Salvador (BA) e Recife (PE) já receberam esse formato de negócio. 

Como será a loja temporária da Shein em Fortaleza?

Os clientes poderão escolher pessoalmente acessórios e itens de vestuário feminino, masculino e infantil. Haverá também uma seção de produtos para pets.  

A entrada será gratuita, porém é preciso realizar agendamento. Os clientes devem retirar ingressos online, na plataforma Tri, a partir de 3 de abril.

"Serão três lotes, nos dias 3, 4 e 5 de abril. Todos eles liberados a partir das 12h. E, na nossa experiência, os ingressos acabam em minutos, esgota tudo", comenta Rodrigo Eimori

O que será vendido e quais serão os valores?

A loja temporária no shopping Aldeota terá 14 mil itens disponíveis para compra, escolhidos a partir dos dados de compra dos consumidores da região na plataforma online.

As roupas e acessórios serão vendidos na faixa de preço entre R$ 16,95 e R$ 393. Pela primeira vez, a loja temporária permitirá parcelamento em até 12 vezes sem juros — para compras de qualquer valor.

Haverá também 10% de desconto para todos os itens expostos. Caso a compra supere R$ 399, o desconto sobe para 20%. 

Foto do projeto da loja temporária da Shein no shopping Aldeota, em Fortaleza.
Legenda: Loja temporária da Shein em Fortaleza terá temática tropical.
Foto: Divulgação/Shein.

A Shein espera ofertar itens que se encaixem no gosto dos consumidores fortalezenses. Foram selecionadas peças que se enquadram em quatro estilos:

  • Sereia Urbana (Mermaid Core): tecidos fluidos e brilhos sutis, incluindo os metalizados; 
  • Casual Fitness: foco na funcionalidade e no conforto para a rotina dinâmica; 
  • Boho Chic: mistura do visual hippie, folk e vintage, com estampas marcantes e texturas expressivas;  
  • Quiet Luxury: estilo sofisticado com paletas neutras, de peças de alfaiataria a calça jeans. 

NÃO HÁ PLANOS PARA LOJA PERMANENTE

Mesmo com o sucesso de vendas e alta procura dos clientes, não há planos para um espaço permanente da Shein. A Shein encara a passagem de lojas temporárias por diferentes cidades como seu carro-chefe das ações de marketing, destaca Rodrigo Eimori. 

"Como uma empresa 100% digital, o objetivo das pop-ups é realmente se conectar com o nosso cliente. E também é uma oportunidade para o cliente se conectar de outra maneira, experimentar a roupa, tocar no tecido, conversar com a gente", explica. 

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A empresa não descarta o retorno da estrutura temporária no Ceará em outro momento, mas isso não deve ocorrer em 2026. Belo Horizonte, por exemplo, recebeu as estruturas em 2023 e 2025.

Na pop-up store de Fortaleza, a expectativa é de vender pelo menos 80% do estoque nos cinco dias de operação. 

As peças não vendidas serão doadas para a ONG Amigos do Bem, que desenvolve projetos de educação e geração de renda em estados nordestinos. 

A instituição terá um espaço na loja temporária, com convite para que os clientes doem roupas. 

O espaço no shopping Aldeota também terá ações de Harry Potter, por parceria entre Shein e Warner Bros, e stand de uma marca de produtos de beleza. 

LOJA TEMPORÁRIA DA SHEIN

  • Local: Shopping Aldeota - Av. Dom Luís, 500 - Aldeota.
  • Data: 8 a 12 de abril.
  • Horário: 8 de abril (15h às 21h); 9 a 12 de abril (9h às 21h).
  • Entrada: gratuita, mediante agendamento na plataforma Tri (o agendamento ocorre de 3 a 5 de abril, a partir de 12h).

 

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