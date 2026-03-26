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Americanas pede à Justiça o encerramento da recuperação judicial após cumprir plano aprovado

O pedido inicial teve início em 19 de janeiro de 2023.

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Redação producaodiario@svm.com.br
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Foto: Paloma Vargas

A Americanas informou nesta quarta-feira (25) que entrou com um pedido na Justiça para encerrar seu processo de recuperação judicial, segundo informações do portal G1. A solicitação foi protocolada após a empresa afirmar que cumpriu as obrigações previstas no plano aprovado pelos credores dentro do prazo legal.

O processo de recuperação judicial teve início em 19 de janeiro de 2023, quando a companhia recorreu à Justiça do Rio de Janeiro após revelar inconsistências contábeis bilionárias em seus balanços.

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O novo pedido foi apresentado na 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro e inclui todas as empresas do grupo que também estavam em recuperação judicial. Caso seja aprovado, marcará o encerramento formal de uma das fases mais críticas da história da companhia.

Esquema de fraude

A crise foi desencadeada pela descoberta de um esquema de fraude contábil, que revelou um rombo bilionário e levou a um elevado nível de endividamento. O caso teve forte impacto no mercado financeiro, provocando queda acentuada nas ações da varejista e a saída de executivos.

O movimento ocorre após a fase mais aguda da crise iniciada em 2023 e ainda depende de decisão judicial para ser concluído.

Em outro fato relevante, a empresa informou a venda da Uni.Co — responsável pelas marcas Imaginarium e Puket — para a BandUP!, vencedora de um processo competitivo judicial, pelo valor de R$ 152,9 milhões.

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