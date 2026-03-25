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Caso Master: 68 mil investidores ainda não solicitaram resgate de valores

Fundo Garantidor de Crédito já desembolsou mais de R$ 39 bilhões.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Foto da fachada do Banco Master, que teve liquidação determinada pelo Banco Central.
Legenda: Fundo Garantidor de Créditos (FGC) terá que desembolsar cerca de R$ 50 bilhões para ressarcir clientes do Banco Master.
Foto: Agência Brasil/Rovena Rosa.

Semanas após a abertura do processo de ressarcimento pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC), pelo menos 68 mil investidores vinculados ao conglomerado do Banco Master ainda não solicitaram o resgate de seus recursos. O grupo, que engloba o Banco Master, Master de Investimento e LetsBank, possui um total de credores dos quais 89% (692 mil pessoas) já receberam as garantias devidas.

Em termos financeiros, o volume já pago alcança R$ 39,2 bilhões, o que representa 96% do montante total previsto para o caso. Além dos pagamentos já efetuados, o fundo mantém cerca de 15 mil solicitações sob análise técnica.

O FGC atua como uma entidade privada de proteção ao investidor, devolvendo valores aplicados em instituições que entram em processo de liquidação, respeitando os limites regulatórios. A previsão é de que o fundo desembolse cerca de R$ 51,8 bilhões em pagamentos a clientes e investidores afetados pela liquidação.

Consulta de valores e solicitação de resgate

Para saber se tem algum valor para resgatar e fazer a solicitação, o processo é realizado majoritariamente de forma digital. O investidor deve baixar o aplicativo oficial do FGC, realizar um cadastro com CPF e documentos pessoais, e aguardar o cruzamento de dados com a lista enviada pelo liquidante da instituição financeira.

Caso existam valores disponíveis, o próprio sistema permite indicar uma conta bancária de mesma titularidade para o recebimento via validação biométrica.

Existem, contudo, fluxos específicos para diferentes perfis de credores.

Pessoas Jurídicas: O representante legal deve utilizar o Portal do Investidor para seguir o passo a passo enviado por e-mail.

Espólios e Inventários: A solicitação não pode ser feita via aplicativo, exigindo contato direto entre os beneficiários e o FGC.

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Prazos e limites de cobertura

Os investidores devem estar atentos ao calendário regulatório: o direito ao resgate expira cinco anos após o início dos pagamentos. A cobertura do FGC é limitada a R$ 250 mil por CPF ou CNPJ em cada instituição, com um teto global de R$ 1 milhão acumulado a cada período de quatro anos. 

Valores que ultrapassarem essas cifras entram na massa falida como créditos quirografários, sem garantia de recebimento.

Especialistas do fundo apontam que a falta de cadastro no aplicativo ou o desconhecimento sobre aplicações antigas em instituições que mudaram de nome ou perfil são os principais motivos para a demora de milhares de credores em buscar o dinheiro.

Outras instituições em liquidação

Além do Conglomerado Master, o FGC segue com cronogramas de pagamento para outras entidades. No caso do Banco Pleno, 49% dos credores (74 mil pessoas) já foram pagos, totalizando R$ 2,5 bilhões desembolsados.

Já para o Will Bank, a estimativa é de que o montante total de garantias a pagar chegue a R$ 6,3 bilhões.

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