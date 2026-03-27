BNB busca novos parceiros após romper com a Entrepay, liquidada pelo Banco Central

O Banco do Nordeste (BNB) informou, nesta sexta-feira (27), que rescindiu o contrato de cinco anos que mantinha com a Entrepay.

A empresa, responsável pelo fornecimento de maquininhas e serviços à instituição, foi liquidada pelo Banco Central nesta sexta-feira (27) e citada no escândalo financeiro do Banco Master.

​A rescisão ocorreu no último dia 12 de março, após o BNB registrar problemas com a prestadora em razão de "descumprimento contratual" por parte da empresa. Após romper o vínculo, a instituição passou a buscar novos parceiros no mercado. ​

Questionado sobre o impacto da mudança, o banco não detalhou o número de clientes afetados.

Qual era a relação da Entrepay com o BNB?

​Conforme o BNB, a Entrepay atuava como credenciadora, sendo responsável pela captura, processamento e liquidação das transações realizadas com cartões, segundo as regras dos arranjos de pagamento e a regulação vigente.

A instituição financeira explica que esse modelo envolvia diferentes participantes do sistema de pagamentos, incluindo a própria empresa e as bandeiras de cartões.

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BNB já teve problemas com a Entrepay no início de 2026

O rompimento do contrato do banco com a credenciadora ocorreu 15 dias antes da liquidação extrajudicial da empresa. No fim de fevereiro, clientes do BNB enfrentaram dificuldades para receber os repasses das vendas feitas via maquininhas de cartão.

Na ocasião, o banco atribuiu o problema a falhas operacionais na Entrepay, o que foi confirmado pela empresa.

Durante o Carnaval, 12% das máquinas foram afetadas, em impasse que levou dias para ser resolvido.

Com a iminência da liquidação extrajudicial da credenciadora e com os problemas envolvendo os repasses, o BNB "intensificou a interlocução com as bandeiras, com demais participantes do sistema e com as autoridades competentes".

Segundo o banco, a ideia era identificar os valores devidos e restituí-los aos clientes.

O Diário do Nordeste questionou ainda ao BNB sobre ações adotadas, eventuais prejuízos, base de clientes afetada e suporte oferecido, bem como sobre a substituta à Entrepay. Quando houver retorno das solicitações, este material será atualizado.

Entrepay entra em liquidação extrajudicial

Por decisão do BC, a Entrepay Instituição de Pagamento entrou em liquidação extrajudicial. Por extensão, também serão liquidadas as empresas Acqio Adquirência e Octa Sociedade de Crédito Direto, que integram o conglomerado Entrepay.

Conforme o BC, a liquidação acontece motivada pelo "comprometimento da situação econômico-financeira" da Entrepay, além de irregularidades no cumprimento de normas que regem o setor e prejuízos capazes de expor credores a risco anormal.

Passa a ser de atribuição do BC o processo de encerramento gradual das atividades de todas as financeiras envolvidos na liquidação, com o objetivo de proteger credores e preservar a estabilidade do sistema financeiro.

Até dezembro de 2025, as três empresas liquidadas detinham menos de 0,01% do ativo total do Sistema Financeiro Nacional (SFN). Segundo o BC, as entidades que serão encerradas "não possuem captações por intermédio de instrumentos cobertos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC)".

Vale lembrar que o fundador e CEO da Entrepay, Antônio Freixo, teve o nome citado em desdobramentos recentes envolvendo o Banco Master, que também foi liquidado extrajudicialmente pelo BC.

A reportagem entrou em contato com o Banco Central em busca de informações sobre os próximos passos envolvendo a liquidação da Entrepay. Em caso de retorno, este conteúdo será atualizado.

Já o Grupo Entre, responsável pela Entrepay, limitou-se a informar, por meio de nota, que já estava em processo de encerramento das operações nas três empresas liquidadas nesta sexta-feira como parte de uma reestruturação do plano de negócios.

Demais operações do conglomerado "seguirão seu curso normalmente", completou o Grupo Entre. A empresa não informou sobre impactos a clientes no Ceará e no Nordeste, nem qual a base atualmente ativa no Estado e na região. O espaço segue aberto para manifestação.