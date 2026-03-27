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Banco Central decreta liquidação extrajudicial de empresas do conglomerado Entrepay

A decisão foi motivada pelos prejuízos que podem expor credores a "risco anormal".

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Sem mostrar rostos, cliente passa cartão em maquininha de estabelecimento comercial.
Legenda: A Entrepay vem sendo criticada desde o Carnaval deste ano, quando lojistas relataram que não receberam os valores de vendas feitas por maquininhas.
Foto: Divulgação/AYO Production.

O Banco Central decretou, nesta sexta-feira (27), a liquidação extrajudicial da Entrepay Instituição de Pagamento e, por extensão, das empresas Acqio Adquirência e Octa Sociedade de Crédito Direto, que integram o conglomerado Entrepay.

Em dezembro do ano passado, o conglomerado detinha cerca de 0,009% do ativo total do Sistema Financeiro Nacional (SFN). "Em se tratando de instituições de pagamento e de sociedade de crédito direto, as entidades liquidadas não possuem captações por intermédio de instrumentos cobertos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC)", disse o BC.

A decisão da autarquia federal foi motivada pelo "comprometimento da situação econômico-financeira" da Entrepay, além de irregularidades no cumprimento de normas que regem o setor e prejuízos capazes de expor credores a risco anormal.

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Com a liquidação, o BC passa a conduzir o processo de encerramento das atividades das instituições para proteger credores e preservar a estabilidade do sistema financeiro.

A autarquia também tomará as medidas cabíveis para apurar responsabilidades e o resultado das apurações poderá levar à aplicação de sanções de caráter administrativo e comunicação às autoridades competentes. Além disso, a partir de agora, ficam indisponíveis os bens dos controladores e dos ex-administradores das empresas.

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O que diz a Entrepay?

Em nota enviada à imprensa, o Grupo Entre, responsável pela Entrepay, afirmou que "vinha conduzindo, de forma estruturada, um processo de descontinuação das operações dessas sociedades, no contexto de uma revisão estratégica de seu portfólio de negócios, com foco na transição ordenada das atividades, no cumprimento das obrigações assumidas e na preservação da continuidade operacional durante esse período".

A empresa afirmou ainda que colabora integralmente com as autoridades competentes, prestando esclarecimentos necessários e acompanhando os desdobramentos do processo de liquidação dentro dos canais institucionais. "O Grupo Entre possui outros negócios que seguirão seu curso normalmente", garantiu.

A Entrepay faz parte do Grupo Entre e foi fundada em 2022, voltada ao setor de pagamentos. Na prática, oferece infraestrutura para negócios aceitarem pagamentos com cartão, conectando estabelecimentos, bandeiras e bancos.

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Quais são os problemas da Entrepay?

A Entrepay vem sendo criticada desde fevereiro deste ano, quando lojistas relataram demora no repasse de valores de vendas feitas por maquininhas. A reclamação foi feita, principalmente, por clientes do Banco do Nordeste, que tinha parceria com a empresa. À época, o BNB afirmou que o atraso era oriundo de falhas operacionais na Entrepay.

Além disso, em dezembro do ano passado, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) analisou casos de possíveis irregularidades no mercado financeiro e encontrou uma associada ao grupo Entrepay. No principal processo, a autarquia rejeitou um acordo de R$ 21,3 milhões apresentado por empresas e executivos, incluindo Entre Investimentos, Banco Master e Viking Participações.

O caso envolve suspeitas de operações fraudulentas com cotas de um fundo imobiliário.

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