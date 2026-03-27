Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Saiba como transformar parte do Imposto de Renda 2026 em apoio a projetos sociais

Recurso redireciona uma parte do imposto que já seria pago à União para fundos que atendem crianças, adoloescentes e idosos.

Escrito por
Paloma Vargas paloma.vargas@svm.com.br
Negócios
Sombra de idosa de costas, caminhando por um corredor, usando uma bengala. Ela vai em direção a rua em um dia ensolarado.
Legenda: Fundos de atendimentos a idosos e a crianças e adolescentes podem ser beneficiados diretamente no programa de declaraçã odo IR 2026.
Foto: Fabiane de Paula.

O prazo para a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2026 começou na última segunda-feira (23). Mais do que um acerto de contas com o Leão, este período representa uma oportunidade valiosa para que os contribuintes exerçam a cidadania fiscal por meio da Destinação do Imposto de Renda para Fundos Sociais. 

O mecanismo permite que parte do valor que já seria pago ao governo seja redirecionado diretamente para projetos que amparam crianças, adolescentes e idosos.

O processo é realizado de forma descomplicada dentro do próprio programa gerador da declaração, na ficha “Doações Diretamente na Declaração”

Segundo Filipe Bandeira, sócio e contador da Fonteles & Associados, trata-se de um “mecanismo legal que permite ao contribuinte direcionar parte do imposto devido para fundos públicos específicos, sem custo adicional”.

Ao preencher os dados, o sistema calcula automaticamente o potencial de destino. Conforme explica Adriana Queiroz, contadora e sócia da Wert Consultoria, “tecnicamente, não se trata de 'despesa extra', mas de redirecionamento de parcela do imposto devido para fundos controlados por conselhos de direitos”.

Veja também

teaser image
Negócios

IR 2026: prazo para envio da declaração começa nesta segunda (23)

teaser image
Negócios

Quais as regras para declarar pensão alimentícia no Imposto de Renda 2026?

Limites e regras: Quem pode participar?

Para usufruir desse benefício, o contribuinte deve, obrigatoriamente, optar pelo modelo completo de declaração, por deduções legais. Os limites estabelecidos para 2026 permitem destinar até 3% para o Fundo da Criança e do Adolescente e até 3% para o Fundo do Idoso, totalizando 6% do imposto devido.

O processo ocorre dentro do próprio programa da Receita. O contribuinte acessa a ficha “Doações Diretamente na Declaração” e escolhe o fundo (Criança/Adolescente ou Idoso) e a esfera de atuação (Nacional, Estadual ou Municipal). 

Segundo Bandeira, “o próprio sistema calcula automaticamente o limite disponível e gera um DARF específico relativo à doação para pagamento”. Adriana destaca que, se o contribuinte já tiver feito doações incentivadas ao longo do ano, “o limite global de incentivos pode alcançar cerca de 8% do imposto devido”.

Quem restitui também pode doar

Para quem tem imposto a restituir, não há motivo para preocupação financeira. Conforme explica Bandeira, “se o contribuinte tem imposto a restituir, a destinação aumenta o valor da restituição”, uma vez que o valor pago no DARF da doação é reembolsado posteriormente.

A contadora Adriana acrescenta que “o ponto técnico importante é que, embora o contribuinte desembolse o DARF da destinação até o fim do prazo de entrega, esse valor é compensado no ajuste". Ela ainda lembra que no caso de quem tem imposto a pagar, a destinação reduz o saldo devedor. 

Mitos sobre a malha fina

O receio de cair na malha fina é um dos principais entraves para a adesão ao projeto, mas os especialistas garantem que o medo é infundado. Filipe Bandeira é enfático em dizer que “não existe base técnica para esse receio".

"Se a declaração do contribuinte for para a malha fina, certamente não será por esse motivo”, observa.

O risco real é meramente operacional. Adriana Queiroz alerta que “o problema não é destinar, e sim descumprir os requisitos formais da própria destinação”, como informar o valor e esquecer de pagar o DARF até o prazo final. Segundo ela, esse descuido “faz com que o contribuinte necessite retificar a declaração para cancelar a opção da doação”.

O potencial de mudar realidades locais

Apesar da facilidade, o Brasil ainda utiliza pouco esse recurso. A sócia da Wert Consultoria aponta que, em 2025, “o potencial de destinação superava R$14,5 bilhões, enquanto o valor efetivamente destinado na declaração ficou em cerca de R$ 414 milhões”.

Ou seja, apenas 2,86% do que poderia ter auxiliado ações sociais chegou na ponta dos serviços. O que reflete, para ela, em uma “baixa conversão do potencial em uso concreto” devido ao desconhecimento e à percepção de burocracia.

Contadores podem incentivar essas doações

Para mudar esse cenário, a orientação profissional é fundamental. Filipe Bandeira sugere que o contador incentive o cliente a priorizar fundos locais “para que o recurso fique mais próximo de seu domicílio fiscal”, apoiando instituições que realizam “relevantes trabalhos junto a comunidades mais necessitadas”.

Como resume Bandeira, a doação “apenas permite que uma parte do imposto que seria destinado apenas para os cofres da União seja direcionado para fundos estaduais e municipais”, garantindo que o dinheiro do cidadão tenha um impacto visível e imediato ao seu redor.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Carros sendo montado.
Victor Ximenes

Indústria do Ceará amplia intenção de investimentos em 2026

Indicadores de expectativas seguem acima da média nacional.

Victor Ximenes
Há 1 hora
Sombra de idosa de costas, caminhando por um corredor, usando uma bengala. Ela vai em direção a rua em um dia ensolarado.
Negócios

Saiba como transformar parte do Imposto de Renda 2026 em apoio a projetos sociais

Recurso redireciona uma parte do imposto que já seria pago à União para fundos que atendem crianças, adoloescentes e idosos.

Paloma Vargas
Há 1 hora
Veja o Resultado da Mega-Sena 2989 desta quinta-feira (26/03); prêmio é de R$ 17,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2989 desta quinta-feira (26/03); prêmio é de R$ 17,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
26 de Março de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3646, desta quinta-feira (26/03); prêmio é de R$ 2,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3646, desta quinta-feira (26/03); prêmio é de R$ 2,0 milhões

É possível apostar até 20:30h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
26 de Março de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6986, desta quinta-feira (26/03); prêmio é de R$ 7,3 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6986, desta quinta-feira (26/03); prêmio é de R$ 7,3 milhões

É possível apostar até às 20:30h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
26 de Março de 2026
Resultado da Timemania 2372 de hoje, 26/03; prêmio é de R$ 14,0 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2372 de hoje, 26/03; prêmio é de R$ 14,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
26 de Março de 2026
Resultado Dia de Sorte 1193 de hoje, 26/03; prêmio é de R$ 400 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1193 de hoje, 26/03; prêmio é de R$ 400 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
26 de Março de 2026
Foto de equipamentos internos de data center de criptomineração.
Negócios

Por que o Ceará pode se tornar um polo de data center de mineração de criptomoedas do País?

Estado atrai investimentos por excesso de geração e complementaridade de fontes renováveis.

Redação
26 de Março de 2026
Loja Americanas
Negócios

Americanas pede à Justiça o encerramento da recuperação judicial após cumprir plano aprovado

O pedido inicial teve início em 19 de janeiro de 2023.

Redação
26 de Março de 2026
Egídio Serpa

Rede de supermercados Uniforça fatura R$ 3,4 bilhões

Reunindo 37 pequenas empresas varejistas, a rede tem um CD de 20 mil m² em Itaitinga e dá empego a mais de 6.500 pessoas nas suas 112 lojas.

Egídio Serpa
26 de Março de 2026
Victor Ximenes

BNB publica na sexta (27) edital para selecionar operadoras do microcrédito

Seleção envolve uma das áreas mais estratégicas do banco, que gira anualmente bilhões de reais

Victor Ximenes
26 de Março de 2026
imóveis
Victor Ximenes

Minha Casa, Minha Vida acelera e ultrapassa 50 mil unidades entregues no Ceará

Victor Ximenes
26 de Março de 2026
Cultura organizacional e reconhecimento GPTW
Negócios

Terceirização: Seguro reforça a importância de contratar a empresa certa de terceirização

Cultura organizacional e estrutura societária impactam desempenho das operações

Agência de Conteúdo DN
26 de Março de 2026
Energia Livre Cemig amplia acesso à energia no Norte e Nordeste
Negócios

Energia Livre Cemig amplia acesso à energia no Norte e Nordeste

Simulações gratuitas, redução na conta de luz e contratação digital facilitam adesão

Agência de Conteúdo DN
26 de Março de 2026
Egídio Serpa

Escândalo do Banco Master é o Brasil perto do fim do mundo

Pelo andar da carruagem, o maior escândalo financeiro da história do país caminha para a mesma pizzaria da Lava Jato

Egídio Serpa
26 de Março de 2026
Foto da fachada do Banco Master, que teve liquidação determinada pelo Banco Central.
Negócios

Caso Master: 68 mil investidores ainda não solicitaram resgate de valores

Fundo Garantidor de Crédito já desembolsou mais de R$ 39 bilhões.

Redação
25 de Março de 2026
Foto de uma pessoa utilizando o sistema Pix.
Negócios

Pix não foi suspenso: entenda por que o sistema apresentou falhas recentemente

O Banco Central desmentiu boatos de interrupção do serviço após instabilidades técnicas e ataque hacker.

Redação
25 de Março de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6985, desta quarta-feira (25/03); prêmio é de R$ 6,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6985, desta quarta-feira (25/03); prêmio é de R$ 6,5 milhões

É possível apostar até às 20:30h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
25 de Março de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2904 – Sorteio de quarta-feira, 25/03; Prêmio de R$ 7,8 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2904 – Sorteio de quarta-feira, 25/03; Prêmio de R$ 7,8 milhões

Apostas para a Lotomania 2904 nessa quarta-feira vão até as 20:30h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
25 de Março de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3645, desta quarta-feira (25/03); prêmio é de R$ 2,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3645, desta quarta-feira (25/03); prêmio é de R$ 2,0 milhões

É possível apostar até 20:30h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
25 de Março de 2026
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 827 - Sorteio de quarta-feira, 25/03; Prêmio de R$ 4,2 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 827 - Sorteio de quarta-feira, 25/03; Prêmio de R$ 4,2 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 827 em 25/03 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
25 de Março de 2026
Resultado da +Milionária 340 de hoje 25/03; prêmio é de R$ 32,0 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 340 de hoje 25/03; prêmio é de R$ 32,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
25 de Março de 2026
III Fórum Nordeste de Economia Circular.
Negócios

Projeto no Ceará avança na criação de biocarvão a partir de resíduo de coco

III Fórum Nordeste de Economia Circular debate economia circular e coloca Estado em ponto central do debate.

Redação
25 de Março de 2026
Gôndola de supermercado com centenas de bandejas de ovos brancos empilhadas.
Negócios

Ovo, frango e porco mais caros? Entenda como a guerra pode afetar o seu mercado

Conflito no Oriente Médio dispara custos de frete em 20% no Brasil e ameaça interromper o momento de preços baixos das proteínas básicas.

Redação
25 de Março de 2026
Egídio Serpa

Medalha Edson Queiroz: noite de emoção na Assembleia

Os empresários Cristiano Maia e Ubiratan Romero foram homenageados pelo Poder Legislativo. Na sua fala, fizeram chorar o auditório

Egídio Serpa
25 de Março de 2026
Casal de idosos sorrindo, transmitindo bem estar e representando o público do plano de saúde Best Senior
Negócios

Plano de saúde Best Senior lança promoção especial de 40% de desconto

A iniciativa segue até o dia 31 de março e é voltada para pessoas a partir de 44 anos

Agência de Conteúdo DN
25 de Março de 2026
Egídio Serpa

Os grandes projetos da CNA para o agro brasileiro

Presidente da Faec e do Instituto CNA, Amílcar Silveira revela: um dos projetos já começou e deverá ser maior centro mundial de pesquisa da agropecuária

Egídio Serpa
25 de Março de 2026
Imagem de dois homens de terno, ilustrando pai e filho no ambiente de trabalho.
Delania Santos

Sucessores não fracassam por acaso: o limbo silencioso dos herdeiros na gestão

Delania Santos
25 de Março de 2026
Colaboradores uniformizados com roupa com símbolo da Enel nas costas.
Negócios

O que está por trás da decisão de antecipar a concessão da Enel no Ceará por mais 30 anos?

Mudança na data da votação permitiu à concessionária excluir o ciclo de falhas 2020-2022.

Paloma Vargas
25 de Março de 2026
Mão de homem segurando uma caneta azul para escrever em folha que parece ser uma prova.
Negócios

IR 2026: Limite de dedução com educação cobre apenas fração dos custos reais

Veja quais gastos com educação podem ser deduzidos.

Paloma Vargas
25 de Março de 2026