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Mãe 'invade' rede social do filho adolescente para repreender postagem machista

Adolescente de 15 anos foi punido após mãe descobrir perfil secreto.

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Redação producaodiario@svm.com.br
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A mãe expôs o filho após postagem machista em perfil secreto e viralizou nas redes.
Legenda: A mãe expôs o filho após postagem machista em perfil secreto e viralizou nas redes.
Foto: Reprodução/TikTok.

Uma mãe viralizou nas redes sociais após expor o próprio filho, de 15 anos, por uma publicação machista feita em um perfil secreto no TikTok. A reação dela gerou milhões de visualizações.

A manicure, de 34 anos, descobriu a conta paralela após ser alertada pela cunhada e se deparou com a frase: "Mulher é igual roupa. Se não for a preferida, nós empresta pros amigos ". Revoltada, decidiu responder diretamente no perfil do adolescente.

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“Eu sou a mãe dele e eu estou aqui, agora, na rede social dele, para falar dessa frase linda que ele colocou aqui”, ironizou. “Eu quero saber que mulher que ele tem, se ele nem se banca? Ele nem se sustenta. E outra: qual vai ser a mulher que vai se sujeitar a ficar com isso aqui? É meu filho, mas está errado. Se ele quer viralizar, pois agora ele vai viralizar”.

O vídeo ultrapassou 3 milhões de visualizações. Na gravação, ela reforça que o comportamento não condiz com a criação que deu ao filho.

“Eu sou mulher e eu não dou essa educação para ele. Pelo contrário. Ele não tem esse tipo de educação em casa. Aqui, respeitamos as mulheres. Meu marido me sustenta. Ele vê como é o tratamento do meu marido comigo. Para ele ter esse tipo de atitude aqui? Não, não, não. Aqui é mãe raiz. O pau já comeu, e agora o otário vai ficar sem telefone”, disse.

Segundo a mãe, o adolescente ficou sem celular por tempo indeterminado. Depois do momento de raiva, ela contou que conversou com o filho sobre o ocorrido.

“Eu desabafei o que eu estava sentindo como mulher. Claro que depois, quando passou a raiva, eu sentei e conversei com ele. Perguntei: o que está passando pela sua cabeça? Você veio de uma mulher, tem avó, tias, primas. Ele disse que não queria ofender e que estava só 'criando conteúdo'. Mas ele ofendeu. Eu me senti ofendida. E não tem que ficar criando conteúdo para ofender ninguém. Tem homem que acha que nunca pode ceder, que precisa ser o 'macho alfa'. Isso não é ser homem”, disse ela ao jornal O Globo.

O jovem pediu desculpas à mãe e à tia após a repercussão. A manicure destacou que não tolera esse tipo de discurso em casa e reforçou a importância de educar os filhos para o respeito.

“Foi a primeira vez que vi ele falar algo assim. É um menino bom. Ele carrega a minha bolsa, diz que já está treinando para quando tiver uma mulher. Mas é aquela fase da adolescência que está todo mundo indo e eles acham que têm que ir também. Falei para ele: você não é todo mundo”, relata.

“Na minha cabeça, a gente não deveria ter que ficar batendo nessa tecla do respeito pela mulher. É algo que deve vir de berço. Agora ele está de castigo. Se quiser falar com alguém, que mande uma carta”, concluiu.

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