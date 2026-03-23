Comandante da Guarda Municipal de Vitória é morta a tiros pelo namorado

Para Carlos, o crime foi motivado pela tentativa da filha de encerrar o relacionamento. Ao portal, ele também mencionou que a filha e o policial se conheciam à quatro anos, mas nunca se entenderam totalmente.

"Era uma relação conturbada, dois dias bons e quatro dias ruins. Eu já tinha presenciado brigas, já tirei ele de cima dela, uma vez flagrei ele tentando enforcar a Dayse", contou.

Quem era Dayse Barbosa

Dayse Barbosa foi a primeira mulher a assumir o comando da Guarda Muncipal de Vitória. Ela ingressou na corporação em 2012, onde se destacou até conseguir o cargo de liderança.

Pelas redes sociais, a guarda compartilhava o dia a dia da profissão, além de participações em cursos, treinamentos e palestras. Ela também registrava o amor que sentia pela filha de 8 anos.

No último dia 8 de março, Dia da Mulher, Dayse publicou uma coleção de vídeos dela com a família, amigos e em campo.

"Eu sou mulher e é óbvio que culturalmente eu fui ensinada a cuidar e não a liderar, mas eu lidero! Eu sou mulher e eu apoio outras mulheres!", escreveu.

A prefeitura de Vitória publicou uma nota de pesar pelo falecimento da guarda. "Profissional exemplar, Dayse Barbosa destacou-se por sua firme atuação na defesa dos direitos das mulheres, contribuindo de forma significativa para o enfrentamento à violência e para a construção de uma sociedade mais justa e segura", diz o texto.