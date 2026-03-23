Comandante da Guarda Municipal de Vitória é morta a tiros pelo namorado
Dayse Barbosa estava dormindo quando foi alvejada por cinco tiros na cabeça.
A atual comandante da Guarda Municipal de Vitória, no Espírito Santo, Dayse Barbosa, 37 anos, foi morta a tiros pelo namorado, na madrugada desta segunda-feira (23). Em seguida, o suspeito, Diego Oliveira de Souza, policial rodoviário federal, tirou a própria vida.
Conforme informações do g1, Dayse morreu com cinco disparos na cabeça enquanto dormia. Ela estava na casa onde morava com o pai e a filha de 8 anos.
Os celulares dos dois vão ser encaminhados para análise pericial para que possa ser descoberta a motivação para o crime.
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Entenda o que aconteceu
Em entrevista à TV Globo, o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Amarílio Boni, afirmou que o crime pode ter sido premeditado.
Segundo ele, a vítima foi surpreendida durante o sono e não teve chance de se defender. A cena do crime também indica que ela chegou a se levantar antes de ser alvejada.
"A circunstância é que ele [Diego Oliveira] foi com o intuito de cometer o feminicídio. Ele levou materiais para entrar na residência e subir na marquise", afirmou o secretário Amarílio Boni à emissora.
O suspeito teria utilizado de uma escada para ter acesso à casa da vítima. Na mochila dele, foram encontrados um canivete, uma faca, um vidro de álcool, carregadores de munição, alicate e um esqueiro.
O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM) de Vitória.
Relacionamento era marcado por violências
Também ao g1, o pai da vítima, Carlos Roberto Teixeira, estava em casa no momento crime. Ele contou que acordou ao ouvir o primeiro disparo, mas ficou com medo do que poderia acontecer.
Não deu tempo de nada, ele entrou atirando. No primeiro tiro eu já acordei. Abri a porta devagarzinho, olhei, vi ele correndo, mas não deu pra sair, fiquei com medo de tomar um tiro também
Para Carlos, o crime foi motivado pela tentativa da filha de encerrar o relacionamento. Ao portal, ele também mencionou que a filha e o policial se conheciam à quatro anos, mas nunca se entenderam totalmente.
"Era uma relação conturbada, dois dias bons e quatro dias ruins. Eu já tinha presenciado brigas, já tirei ele de cima dela, uma vez flagrei ele tentando enforcar a Dayse", contou.
Quem era Dayse Barbosa
Dayse Barbosa foi a primeira mulher a assumir o comando da Guarda Muncipal de Vitória. Ela ingressou na corporação em 2012, onde se destacou até conseguir o cargo de liderança.
Pelas redes sociais, a guarda compartilhava o dia a dia da profissão, além de participações em cursos, treinamentos e palestras. Ela também registrava o amor que sentia pela filha de 8 anos.
No último dia 8 de março, Dia da Mulher, Dayse publicou uma coleção de vídeos dela com a família, amigos e em campo.
"Eu sou mulher e é óbvio que culturalmente eu fui ensinada a cuidar e não a liderar, mas eu lidero! Eu sou mulher e eu apoio outras mulheres!", escreveu.
A prefeitura de Vitória publicou uma nota de pesar pelo falecimento da guarda. "Profissional exemplar, Dayse Barbosa destacou-se por sua firme atuação na defesa dos direitos das mulheres, contribuindo de forma significativa para o enfrentamento à violência e para a construção de uma sociedade mais justa e segura", diz o texto.