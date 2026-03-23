Homem é preso após tentar estuprar médica dentro de UPA em São Paulo
Caso foi registrado por volta das 5h do domingo (22).
Um homem foi preso nesta segunda-feira (23) na cidade de Vila Santa Catarina, na zona Sul de São Paulo, por suspeita de tentativa de estupro contra uma médica dentro de uma unidade da Unidade de Pronto Atendimento da região.
A tentativa foi registrada por volta das 5h do domingo (22), e o homem foi preso em flagrante.
O boletim de ocorrência do caso, obtido pela TV Globo, identifica o homem como Guilherme Henrique Moura. Segundo o registro, ele teria comparecido ao local em busca de atendimento médico para uma crise de ansiedade.
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O homem, que tem 31 anos, pediu para ser atendido especificamente pela médica, alegando que se sentiria mais confortável. Ele afirmou que já havia sido atendido por ela em outra ocasião.
A vítima, então, teria relatado que o paciente fez diversos comentários de cunho sexual e a impediu de deixar a sala, agarrando-a pelo pescoço. Para se desvencilhar, a médica reagiu com socos e chutes, além de ter acionado a segurança do local.
A Secretaria Municipal de Segurança Urbana informou que agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) foram acionados para a ocorrência. O caso foi registrado pela 2ª Delegacia de Defesa da Mulher.