Humorista Tiago Santineli é detido por confusão com manifestantes religiosos em BH

O humorista Tiago Santineli foi conduzido a uma delegacia na noite desse sábado (21), após uma confusão com um grupo cristão em frente ao local onde se apresentava, em Belo Horizonte. O caso ocorreu após o término do show “Olodumare”, realizado no Teatro da Maçonaria. Outras duas pessoas foram levadas para prestar esclarecimentos.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada após um desentendimento entre o humorista e manifestantes que protestavam do lado de fora do teatro. Nas redes sociais, Santineli publicou um vídeo no momento da abordagem do grupo de manifestantes.

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“Esse é o retrato dos cristãos desse país, um bando de desocupados lutando contra problemas irreais e que não respeitam o espaço de ninguém. Aqui comigo vocês não se criam. Obrigado pela divulgação e até o próximo show em BH que vai ser o Anticristo”, disse na postagem.

Segundo relato do humorista, o grupo já estava no local quando ele chegou para a apresentação. O espetáculo, que tinha como temática religiões de matriz africana, era acompanhado por um protesto com orações e música gospel realizado pelos manifestantes.

Santineli afirmou que foi intimidado pelo grupo e que integrantes da vigília o chamaram de “satanista”, além de tentarem colocar à força um crucifixo em seu corpo. Ainda segundo o humorista, os manifestantes teriam dito para ele “voltar para sua terra” e que “show sobre umbanda não seria aceito em Belo Horizonte”.

Na mesma noite, ele também publicou um vídeo sendo levado à delegacia e trancafiado em uma cela. Posteriormente, o humorista foi liberado. Na postagem, deu mais detalhes sobre a confusão.

“Tentavam colocar terços na cabeça das pessoas, oraram para ‘tirar o demônio’ de um casal gay que tentava ir ao teatro, e depois de tentarem colocar um terço no pescoço de um rapaz neurodivergente, o mesmo teve uma convulsão e o SAMU precisou ser chamado”, relatou.

O suplente de vereador João Fernandes também esteve no local e, segundo Santineli, vinha pressionando publicamente pelo cancelamento do evento. Os dois discutiram em frente ao teatro, e o político acusou o humorista de agressão.

Conforme registro da Polícia Militar, Santineli teria respondido às provocações com ofensas e feito uma espécie de “exorcismo” contra o grupo. Um dos homens conduzidos à delegacia afirmou que foi alvo de frases como “cristão de bosta” e “tem que chutar crente mesmo”.

A terceira pessoa levada à delegacia foi uma mulher, que relatou ter sido ofendida pelo humorista com declarações machistas e xingamentos semelhantes aos relatados pelo outro envolvido.

Quem é Tiago Santineli

Tiago Santineli é humorista de stand-up, youtuber e roteirista, natural do Distrito Federal. Ele é conhecido por seus vídeos de humor ácido e crítica política, alinhada à esquerda. Formado em Direito, mas não seguiu carreira como advogado.

Seus shows de humor são baseados em experiências pessoais, como a sua criação em família religiosa. Exemplo disso, são os espetáculos "Pai da Mentira" e "Antipatriota", além do "Olodumare"