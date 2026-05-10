Minas Gerais confirma a primeira morte por hantavírus no Brasil em 2026

Um homem de 46 anos morreu em Carmo do Paranaíba, no interior de Minas Gerais, por hantavírus. Trata-se do primeiro óbito confirmado pela doença no Brasil em 2026 em meio a uma preocupação global com os casos da moléstia.

De acordo com o portal g1, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) confirmou a morte, ocorrida em fevereiro deste ano. A infecção foi confirmada pela Fundação Ezequiel Dias (Funed).

A vítima, cuja identidade não foi revelada, apresentava histórico de contato com roedores silvestres em área de lavoura.

A SES-MG garante que se trata de um caso isolado, sem relação com outros registros anteriores da doença.

Casos no Brasil já foram confirmados

O hantavírus vem sendo motivo de preocupação em várias partes do mundo. No Brasil, até o momento, sete casos já foram confirmados até o final de abril, conforme dados do Ministério da Saúde.

Vale ressaltar que nenhum desses casos está ligado à variante associada ao surto recente em um cruzeiro no exterior.

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No ano passado, o hantavírus foi confirmado em 35 pessoas. No total, 15 morreram. As infecções pelo vírus acontecem principalmente em áreas rurais, com infestação de roedores silvestres.