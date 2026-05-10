Minas Gerais confirma a primeira morte por hantavírus no Brasil em 2026
Homem teve contato com roedores silvestres em lavoura no interior de MG, conforme autoridades.
Um homem de 46 anos morreu em Carmo do Paranaíba, no interior de Minas Gerais, por hantavírus. Trata-se do primeiro óbito confirmado pela doença no Brasil em 2026 em meio a uma preocupação global com os casos da moléstia.
De acordo com o portal g1, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) confirmou a morte, ocorrida em fevereiro deste ano. A infecção foi confirmada pela Fundação Ezequiel Dias (Funed).
A vítima, cuja identidade não foi revelada, apresentava histórico de contato com roedores silvestres em área de lavoura.
A SES-MG garante que se trata de um caso isolado, sem relação com outros registros anteriores da doença.
Casos no Brasil já foram confirmados
O hantavírus vem sendo motivo de preocupação em várias partes do mundo. No Brasil, até o momento, sete casos já foram confirmados até o final de abril, conforme dados do Ministério da Saúde.
Vale ressaltar que nenhum desses casos está ligado à variante associada ao surto recente em um cruzeiro no exterior.
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No ano passado, o hantavírus foi confirmado em 35 pessoas. No total, 15 morreram. As infecções pelo vírus acontecem principalmente em áreas rurais, com infestação de roedores silvestres.
O que é a hantavirose?
A doença é uma zoonose, isto é, transmitida por meio de contato com animais. Ela é enquadrada como viral aguda e, no Brasil, se manifesta principalmente como síndrome cardiopulmonar por hantavírus.
Partículas presentes na urina, fezes e saliva de roedores infectados são as principais formas de transmissão para humanos. Os sintomas iniciais incluem febre, dor no corpo, dor de cabeça, dor lombar e dor abdominal.
Quando a doença evolui, pode incluir dificuldade para respirar, tosse seca, aceleração de batimentos cardíacos e queda de pressão.
A hantavirose não tem tratamento específico, e não há vacina ou outro meio para impedir a contaminação atualmente. O atendimento aos infectados baseia-se em medidas de suporte clínico.