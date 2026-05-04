Vítimas de acidente com avião em BH têm inúmeros ferimentos graves, diz bombeiro

Três vítimas sobreviventes do acidente envolvendo um avião em Belo Horizonte, no início da tarde desta segunda-feira (4), apresentam ferimentos graves e fraturas expostas, de acordo o tenente Raul Souza, do Corpo de Bombeiros, ao portal Itatiaia.

“Há fratura exposta nas pernas, principalmente, em função da posição em que estavam dentro da aeronave. Outro passageiro estava em Gasp [sinal de Parada Cardiorrespiratória], em estado mais grave, aparentemente com fraturas na região torácica”, disse o agente.

Além dos feridos, outras duas pessoas morreram no acidente. Elas eram piloto e copiloto da aeronave. Os dois não foram identificados até o momento, ainda de acordo com o portal.

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PRÉDIO AFETADO

O avião de pequeno porte caiu e atingiu a fachada de um prédio, logo após decolar do Aeroporto da Pampulha. O Corpo de Bombeiros informou que atendeu à ocorrência e encontrou cinco pessoas a bordo da aeronave.

Imagens registradas pelo Globocop gravaram o momento exato do acidente. A aeronave aparece voando em baixa altitude, faz uma curva à esquerda e, em seguida, colide com a parte superior do prédio. Após o impacto, o avião cai em um estacionamento localizado ao lado do edifício.

O avião apresentou indícios de problemas ainda durante a decolagem. O piloto chegou a comunicar à torre de controle do Aeroporto da Pampulha que enfrentava dificuldades para ganhar altitude. As causas do acidente ainda serão investigadas.