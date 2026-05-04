Veja imagens de como ficou avião que caiu em Belo Horizonte
A aeronave caiu nesta segunda-feira (4) logo após decolar do Aeroporto da Pampulha.
Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
O avião de pequeno porte que caiu e atingiu um prédio na tarde desta segunda-feira (4), em Belo Horizonte, ficou com os destroços presos na estrutura do edifício após o acidente.
Cinco pessoas estavam a bordo da aeronave, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Duas pessoas morreram e três tiveram ferimentos leves no ocorrido.
Veja as imagens:
As imagens mostram a aeronave caída sobre o muro do prédio, praticamente destruída após a colisão, com parte da fuselagem exposta. Relatos iniciais sobre o caso apontam que o avião já apresentava indícios de problemas ainda durante a decolagem.
Ainda não há informações sobre se existem moradores feridos no prédio atingido pela aeronave.
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