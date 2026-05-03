Padrasto suspeito de matar enteado é morto a tiros em ambulância em SP

Luan Henrique Silva de Almeida foi morto a tiros dentro de uma ambulância no litoral de São Paulo. O homem é suspeito de matar o próprio enteado, o menino Arthur Andrade de Oliveira, de 8 anos.

Arthur morreu após dar entrada na UPA em Cubatão, na última sexta-feira (1º), com lesões compatíveis a maus-tratos. No dia seguinte, Luan, conhecido como "Fuzil", foi baleado em Praia Grande. Ele foi socorrido por uma ambulância. Durante o trajeto ao hospital, um homem armado abordou a ambulância e alvejou novamente Luan.

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De acordo com a Polícia Civil, o homem forçou a abertura das portas do automóvel e fugiu logo em seguida.

Ambos os crimes permanecem sob investigação.

MAUS-TRATOS

Arthur deu entrada na unidade de saúde com um quadro de parada cardiorrespiratória. Em nota, a Secretaria de Saúde de Cubatão informou que os médicos tentaram a reanimação, mas a vítima não resistiu.

A equipe do hospital identificou lesões de unha no pescoço e lábio do menino, além de hematomas espalhados pelo corpo.

A Polícia Militar foi acionada e a mãe do menino teria dito que encontrou o filho caído no banheiro de casa, após ter ido tomar banho.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o padrasto sai com o enteado no colo, já aparentemente desacordado.

"A residência foi periciada e imagens de câmeras de segurança foram apreendidas. O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Polícia de Cubatão. As investigações prosseguem para esclarecer as circunstâncias do crime e localizar o suspeito", segundo a Polícia.