Policial militar usou IA para atrair ex-sogros em emboscada, diz polícia

O policial militar Cristiano Domingues Francisco foi indiciado, nesta sexta-feira (24), por feminicídio, duplo homicídio qualificado, ocultação de cadáver, falsidade ideológica, furto, associação criminosa e abandono de incapaz. A Polícia Civil constatou que ele chegou a fazer uso de inteligência artificial para armar emboscada contra ex-sogros.

Cristiano é o principal suspeito do desaparecimento da ex-mulher, Silvana Germann de Aguiar, de 48 anos, e os pais dela, Dalmira Germann de Aguiar, de 70 anos, e Isail Vieira de Aguiar, de 69 anos. Os três estão desaparecidos desde o final de janeiro deste ano. O caso foi registrado em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre.

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Durante investigação, segundo informações do Estadão, os agentes da Polícia Civil apontaram que o crime teria sido motivado por uma disputa sobre a criação do filho dos dois.

Outras três pessoas foram indiciadas:

A esposa atual do PM: por suspeita de excluir conta em nuvem e retirar credenciais de aplicativos;

por suspeita de excluir conta em nuvem e retirar credenciais de aplicativos; O irmão do PM: por ter supostamente retirado um HD de um gravador digital;

por ter supostamente retirado um HD de um gravador digital; Um amigo do PM: por falso testemunho.

Entenda o caso

Silvana foi vista pela última vez na noite do dia 24 de janeiro. Porém, os pais dela receberam uma ligação no dia seguinte informando que ela teria sofrido um acidente em Gramado. Porém, a polícia descobriu que o acidente nunca foi registrado.

Cristiano teria utilizado IA para fazer um áudio falso imitando a voz da ex-mulher buscando enganar Dalmira e Isail. Os pais de Silvana teriam saído de casa para oficializar o desaparecimento da filha, mas não foram mais vistos.

O celular de Silvana foi localizado no dia 25 de janeiro, na casa de Cristiano. O PM teria criado o enredo para atrair os sogros para a casa de Silvana.

"É importante ressaltar que, na casa da Silvana, após a realização de perícias, foi encontrado sangue da Silvana, bem como sangue do Isail no chão da casa", afirmou o Delegado Ernestos Prestes, titular da 2ª Delegacia de Polícia (DP) de Cachoeirinha.

A prisão temporária do PM ocorreu no dia 10 de fevereiro. No dia 8 de abril, a prisão foi convertida em preventiva.