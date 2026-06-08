Ex-enteada de Jairinho detalha agressões que sofria aos 5 anos: 'Ele me afogava com o pé'

Uma jovem de 18 anos protagonizou um dos momentos mais marcantes, e sensíveis, dos 11 dias de julgamento de Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, e Monique Medeiros, acusados pela morte de Henry Borel, aos quatro anos de idade.

Em depoimento perante o 2º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, a mulher afirmou ter sido vítima de agressões de Jairinho quando tinha apenas cinco anos.

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Segundo ela, os episódios ocorriam tanto na casa onde vivia com a mãe e o ex-vereador carioca quanto em motéis, onde era levada por ele para sofrer violências dentro da piscina.

"Ele ficava me afundando até eu encostar no chão. Aí me soltava, eu respirava e ele me afogava de novo com o pé dele me empurrando até o chão várias vezes", disse.

A testemunha também relembrou quando precisou usar um gesso no braço após Jairinho agarrá-la com muita força.

Ela ainda afirmou que nunca contou nada à mãe porque não queria preocupá-la. "Eu falava que, se eu contasse para minha mãe, ela ia ficar muito triste", desabafou.

Violências só foram descobertas após o fim da relação

Também ao júri, a mãe da jovem afirmou que só descobriu o que a filha sofria mais de um ano após o fim do relacionamento dela com Jairinho. Segundo ela, a filha revelou os episódios enquanto assistia a uma reportagem sobre violência infantil.