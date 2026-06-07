Homem mata amiga da filha a facadas após ser chamado de 'velho safado'

Cleomar Borges Gomes, de 53 anos, admitiu ter matado a jovem Geniane Pereira, 20, após a vítima o chamar de 'velho safado'.

A declaração foi dada em depoimento ao delegado Claudio Messias, segundo informações do G1.

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O crime ocorreu em abril deste ano, na cidade de Pontal (SP). Geniane era amiga da filha de Cleomar.

Segundo o portal de notícias, testemunhas disseram à polícia que o criminoso assediava Geniane. O réu, no entanto, negou interesse na jovem e chegou a afirmar que não tinha a intenção de matá-la.

Conforme informado por Cleomar durante o depoimento, a suposta ofensa ocorreu na casa da irmã dele.

Relembre o caso

No dia 24 de abril deste ano, Geniane e a amiga, filha de Cleomar, seguiam para o trabalho quando as duas foram abordadas por ele no meio da rua. A vítima foi esfaqueada, pelo menos, nove vezes.

Legenda: Geniane Pereira era amiga da filha de Cleomar. Foto: Reprodução/Redes sociais

Cleomar fugiu e foi preso cinco dias depois, em Ribeirão Preto (SP), quando confessou o crime.

Em maio, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) tornou Cleomar réu por homicídio qualificado, mas a data do julgamento ainda não foi definida.