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Homem mata amiga da filha a facadas após ser chamado de 'velho safado'

Crime ocorreu em abril, na cidade de Pontal (SP)

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Redação producaodiario@svm.com.br
País
Cleomar Borges Gomes, homem de meia-idade aparece em um vídeo ou chamada virtual, olhando diretamente para a câmera. Ele veste camiseta preta e está em um ambiente interno com paredes claras e uma divisória de vidro ao fundo. A imagem é um enquadramento próximo do rosto e da parte superior do tronco.
Legenda: Cleomar Borges Gomes durante depoimento.
Foto: Divulgação.

Cleomar Borges Gomes, de 53 anos, admitiu ter matado a jovem Geniane Pereira, 20, após a vítima o chamar de 'velho safado'. 

A declaração foi dada em depoimento ao delegado Claudio Messias, segundo informações do G1

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O crime ocorreu em abril deste ano, na cidade de Pontal (SP). Geniane era amiga da filha de Cleomar. 

Segundo o portal de notícias, testemunhas disseram à polícia que o criminoso assediava Geniane. O réu, no entanto, negou interesse na jovem e chegou a afirmar que não tinha a intenção de matá-la. 

Conforme informado por Cleomar durante o depoimento, a suposta ofensa ocorreu na casa da irmã dele. 

Relembre o caso

No dia 24 de abril deste ano, Geniane e a amiga, filha de Cleomar, seguiam para o trabalho quando as duas foram abordadas por ele no meio da rua. A vítima foi esfaqueada, pelo menos, nove vezes. 

Geniane Pereira, jovem de cabelos longos e escuros posa para a foto em um evento noturno, usando blusa de gola alta em tom marrom. Ao fundo, há grupos de pessoas reunidas sob uma estrutura coberta, com iluminação artificial e ambiente de confraternização.
Legenda: Geniane Pereira era amiga da filha de Cleomar.
Foto: Reprodução/Redes sociais

Cleomar fugiu e foi preso cinco dias depois, em Ribeirão Preto (SP), quando confessou o crime. 

Em maio, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) tornou Cleomar réu por homicídio qualificado, mas a data do julgamento ainda não foi definida. 

Cleomar Borges Gomes, homem de meia-idade aparece em um vídeo ou chamada virtual, olhando diretamente para a câmera. Ele veste camiseta preta e está em um ambiente interno com paredes claras e uma divisória de vidro ao fundo. A imagem é um enquadramento próximo do rosto e da parte superior do tronco.
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