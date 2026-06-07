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Motorista envolvido em crime de trânsito que deixou policial gravemente ferido no Ceará é preso

Vítima foi resgatada por helicóptero da Ciopaer.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:32)
Segurança
socorro policial aeronaveo helicoptero.
Legenda: O policial teve ferimentos graves e foi socorrido por via aérea.
Foto: Reprodução/Ciopaer.

Um motorista de 47 anos foi preso sob suspeita de estar envolvido em um crime de trânsito e tentativa de homicídio que teve como vítima um policial. O caso foi registrado na cidade de Iguatu, Interior do Ceará.

De acordo com a Polícia Civil do Ceará (PCCE), foi cumprido um mandado de prisão preventiva em desfavor do suspeito nesse sábado (6), dois dias após o crime de trânsito.

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RESGATE COM A CIOPAER

O policial civil foi resgatado com auxílio de um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) após sofrer um acidente de trânsito.

O caso ocorreu na localidade de Gameleira, zona rural de Iguatu.

Conforme testemunhas, o policial pilotava uma motocicleta quando colidiu contra o automóvel. 

A vítima teve ferimentos graves, como politraumatismos, e levada a um hospital em Juazeiro do Norte. Não há mais informações sobre o estado de saúde atual do policial.

Após a prisão, o suspeito foi colocado à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação. 

 

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