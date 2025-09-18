Diário do Nordeste
Três cachorros morrem após ficarem em carro de pet shop, no Interior de São Paulo

Aumento excessivo da temperatura é provável causa da morte dos animais, diz veterinária

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:58)
País
Montagem com três cachorros que morreram em Americana (SP)
Legenda: Três cachorros que morreram em Americana (SP)
Foto: Reprodução/Redes Sociais

Três cães morreram após ficarem presos por 1h30 em um veículo durante atendimento em um pet shop, localizado em Americana (SP), na manhã da última quarta-feira (10). A informação foi divulgada pela Secretaria Pública de São Paulo (SSP).

Segundo a SSP, os animais foram identificados sendo das raças shitzu e lhasa. 

O filho da tutora dos animais compareceu à delegacia na segunda-feira (15) e relatou que, no dia dos fatos, foi informado pela responsável do estabelecimento sobre a morte dos cães.

Segundo ele, a proprietária do pet shop alegou que precisou realizar outra entrega em endereço distante e, por esse motivo, deixou os animais no carro por aproximadamente uma hora e meia.

Hipertermia é a provável causa das mortes, diz veterinária

Após o ocorrido, os cães foram encaminhados a uma médica veterinária, a qual declarou que a provável causa das mortes foi hipertermia — aumento excessivo da temperatura corporal.

O caso fere o artigo 32 de crimes relacionados ao meio ambiente, que trata de "praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados". 

Conforme a SSP, o caso foi registrado no 1º Distrito Policia de Americana.

O que diz a defesa do pet shop 

Em entrevista à TV Todo Dia, os advogados Fernando de Figueiredo Beluzzo e Karulaine Cristina da Silva, que representam a proprietária do estabelecimento, afirmaram que se trata de um episódio isolado, resultado de uma lamentável fatalidade, e que "não seria justo macular a reputação construída ao longo dos anos".

Ainda em comunicado, a defesa acrescentou que os proprietários estão à disposição das autoridades competentes para prestar esclarecimentos e colaborar integralmente na apuração dos fatos.

