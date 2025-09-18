Três cachorros morrem após ficarem em carro de pet shop, no Interior de São Paulo

Três cães morreram após ficarem presos por 1h30 em um veículo durante atendimento em um pet shop, localizado em Americana (SP), na manhã da última quarta-feira (10). A informação foi divulgada pela Secretaria Pública de São Paulo (SSP).

Segundo a SSP, os animais foram identificados sendo das raças shitzu e lhasa.

O filho da tutora dos animais compareceu à delegacia na segunda-feira (15) e relatou que, no dia dos fatos, foi informado pela responsável do estabelecimento sobre a morte dos cães.

Segundo ele, a proprietária do pet shop alegou que precisou realizar outra entrega em endereço distante e, por esse motivo, deixou os animais no carro por aproximadamente uma hora e meia.

Hipertermia é a provável causa das mortes, diz veterinária

Após o ocorrido, os cães foram encaminhados a uma médica veterinária, a qual declarou que a provável causa das mortes foi hipertermia — aumento excessivo da temperatura corporal.

O caso fere o artigo 32 de crimes relacionados ao meio ambiente, que trata de "praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados".

Conforme a SSP, o caso foi registrado no 1º Distrito Policia de Americana.

O que diz a defesa do pet shop

Em entrevista à TV Todo Dia, os advogados Fernando de Figueiredo Beluzzo e Karulaine Cristina da Silva, que representam a proprietária do estabelecimento, afirmaram que se trata de um episódio isolado, resultado de uma lamentável fatalidade, e que "não seria justo macular a reputação construída ao longo dos anos".

Ainda em comunicado, a defesa acrescentou que os proprietários estão à disposição das autoridades competentes para prestar esclarecimentos e colaborar integralmente na apuração dos fatos.