O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 vai permitir que os candidatos utilizem os resultados da prova para a emissão do Certificado de Conclusão do Ensino Médio e da Declaração Parcial de Proficiência.

Quem pode obter o certificado de conclusão do ensino médio pelo Enem?

A regra, reintroduzida ao exame no ano passado, é essencial para quem não finalizou o ensino médio no tempo regular e pretende ingressar no ensino superior, realizar concursos públicos e comprovar escolaridade em empregos.

Todo esse processo ocorre por meio de Instituições Certificadoras credenciadas (como Secretarias Estaduais de Educação e Institutos Federais) que firmaram Termo de Adesão com Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

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Como solicitar o certificado do ensino médio pelo Enem 2026?

Aqueles com o interesse em emitir o Certificado de Conclusão do Ensino Médio a partir do Enem devem indicá-lo momento da inscrição. Para isso, basta acessar a Página do Participante e concluir o cadastro até esta sexta-feira (12).

Veja exigências para emitir o certificado:

Mais de 18 anos;

Alcançado, no mínimo, 450 pontos em cada área do conhecimento do Enem;

Obtido, pelo menos, 500 pontos na redação.

O edital do Enem ainda reforça que o Inep é responsável apenas pela aplicação do exame e compartilhamento das notas autorizadas, e que não cabe ao órgão proceder diretamente à emissão das certificações.

Qual nota é necessária para conseguir o certificado pelo Enem?

O edital do Enem 2026 garante a emissão da Declaração Parcial de Proficiência para as áreas em que o candidato foi aprovado.

Para Ciências Humanas, Natureza e Matemática: basta atingir 450 pontos na respectiva prova objetiva;

Para a área de Linguagens e Códigos: é necessário atingir 450 pontos na prova objetiva e o mínimo de 500 pontos na redação de forma combinada.

Com essa declaração parcial em mãos, o aluno pode eliminar a matéria pretendida e buscar a conclusão do restante via Encceja ou EJA.

Como solicitar o certificado do ensino médio após o Enem 2026?

O participante que indicou no sistema de inscrição o interesse em utilizar a nota para a certificação terá o documento emitido pelo Instituto Federal de São Paulo (IFSP).

O certificado digital ficará disponível diretamente na plataforma oficial do governo, neste endereço eletrônico.

Caso o participante atenda aos requisitos de aprovação, mas não tenha selecionado a opção de certificação durante a inscrição, ele deverá procurar diretamente uma das Instituições Certificadoras para pleitear o documento.

*Estagiário sob supervisão da jornalista e editora Lorena Cardoso