Governo prorroga em uma semana prazo para inscrições no Enem 2026, diz site
A decisão ainda não foi divulgada oficialmente, mas deve ser publicada no Diário Oficial da União (DOU).
O governo federal prorrogou, nesta sexta-feira (5), o prazo para as inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. A decisão ainda não foi divulgada oficialmente, mas deve ser publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).
Com a prorrogação, os interessados em participar do Enem ganham uma semana e podem se inscrever até 12 de junho. Embora altere o cronograma do certame, a mudança não muda as datas de aplicação das provas, que seguem previstas para 8 e 15 de novembro. Informações são do g1.
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Como se inscrever no Enem 2026?
Candidatos devem acessar a Página do Participante no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e utilizar o cadastro na conta gov.br. A taxa de inscrição é de R$ 85.
Quem está concluindo o ensino médio em escola pública, porém, está isento do pagamento da taxa. O mesmo se aplica a inscritos no CadÚnico, com renda familiar per capita de até meio salário mínimo, ou renda familiar mensal de até três salários mínimos.
Passo-a-passo da inscrição
- Acesse a Página do Participante e informe a conta gov.br;
- Preencha ficha com dados pessoais, como nome completo, número do CPF e endereço;
- Crie uma senha de, no mínimo, seis, e, no máximo, dez caracteres;
- Informe se precisa de atendimento especializado para a prova;
- Informe qual idioma (inglês ou espanhol) será escolhido para a prova de língua estrangeira;
- Escolha a cidade onde deseja realizar o exame;
- Preencha as informações relacionadas à sua situação no ensino médio;
- Responda a um questionário socioeconômico com questões sobre renda e grupo familiar;
- Imprima o boleto e faça o pagamento até a data de vencimento que está especificada no documento. Caso contrário, a inscrição será cancelada.
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Veja o novo cronograma do Enem 2026
- Inscrições: até 12 de junho;
- Pagamento da taxa de inscrição: até 17 de junho;
- Solicitação de tratamento por nome social: até 12 de junho;
- Solicitação de atendimento especializado: até 12 de junho;
- Resultado do atendimento especializado: 26 de junho;
- Recurso do atendimento especializado: de 29 a 3 de julho;
- Resultado de recurso: 10 de julho;
- Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro.