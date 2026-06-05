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Governo prorroga em uma semana prazo para inscrições no Enem 2026, diz site

A decisão ainda não foi divulgada oficialmente, mas deve ser publicada no Diário Oficial da União (DOU).

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Redação producaodiario@svm.com.br
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Imagem borrada de candidatos ao Enem entrando e saindo de um local de prova.
Legenda: Os interessados em participar do Enem 2026 terão até 12 de junho para se inscrever.
Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil.

O governo federal prorrogou, nesta sexta-feira (5), o prazo para as inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. A decisão ainda não foi divulgada oficialmente, mas deve ser publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

Com a prorrogação, os interessados em participar do Enem ganham uma semana e podem se inscrever até 12 de junho. Embora altere o cronograma do certame, a mudança não muda as datas de aplicação das provas, que seguem previstas para 8 e 15 de novembro. Informações são do g1.

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Como se inscrever no Enem 2026?

Candidatos devem acessar a Página do Participante no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e utilizar o cadastro na conta gov.br. A taxa de inscrição é de R$ 85.

Quem está concluindo o ensino médio em escola pública, porém, está isento do pagamento da taxa. O mesmo se aplica a inscritos no CadÚnico, com renda familiar per capita de até meio salário mínimo, ou renda familiar mensal de até três salários mínimos.

Passo-a-passo da inscrição

  • Acesse a Página do Participante e informe a conta gov.br;
  • Preencha ficha com dados pessoais, como nome completo, número do CPF e endereço;
  • Crie uma senha de, no mínimo, seis, e, no máximo, dez caracteres;
  • Informe se precisa de atendimento especializado para a prova;
  • Informe qual idioma (inglês ou espanhol) será escolhido para a prova de língua estrangeira;
  • Escolha a cidade onde deseja realizar o exame;
  • Preencha as informações relacionadas à sua situação no ensino médio;
  • Responda a um questionário socioeconômico com questões sobre renda e grupo familiar;
  • Imprima o boleto e faça o pagamento até a data de vencimento que está especificada no documento. Caso contrário, a inscrição será cancelada.

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  • Inscrições: até 12 de junho;
  • Pagamento da taxa de inscrição: até 17 de junho;
  • Solicitação de tratamento por nome social: até 12 de junho;
  • Solicitação de atendimento especializado: até 12 de junho;
  • Resultado do atendimento especializado: 26 de junho;
  • Recurso do atendimento especializado: de 29 a 3 de julho;
  • Resultado de recurso: 10 de julho;
  • Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro.
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