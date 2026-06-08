Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Mulher que fingiu ter 12 anos 'tem transtorno mental e é agressiva', diz ex-delegada

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) não informou o desfecho da investigação.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Montagem de duas fotos mostra, à esquerda, Amanda Maria de costas, de cabelo preso em um rabo de cavalo. À direita, uma foto de frente, em que ela aparece séria.
Legenda: Amanda Maria confessou o crime à Polícia.
Foto: Divulgação/Polícia Civil de Santa Catarina e Reprodução.

Há 16 anos, a cearense Amanda Maria Souza de Oliveira, de 37 anos, que fingiu ter 12 anos e enganou uma família que a "adotou" em Santa Catarina, denunciou os próprios pais.

Na época, Amanda foi até a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), em Fortaleza, e apresentou a versão de que era vítima de abusos sexuais e de um "ritual de magia negra".

Yamara Alves Lavor Viana é defensora pública há mais de 10 anos e, em 2010, atuava como delegada adjunta da DDM quando Amanda Maria chegou à delegacia se passando por vítima.

Yamara lembra que "visualmente, de cara, você olhava para a Amanda e suspeitava que ela não tinha a idade que dizia ter".

"Apesar de já se passarem 16 anos, como era um caso muito diferente, o caso da Amanda chamou a atenção. Ela alegava que era vítima dos próprios pais, que era obrigada a praticar relações sexuais com o pai e com outras pessoas a mando dele, bem como era submetida a rituais de 'magia negra'", contou Yamara em entrevista ao Diário do Nordeste.

"Objetos como agulha e chaves eram colocados no corpo dela. Foi feito um exame e constatado que havia esses objetos no corpo dela", disse. 

A reportagem questionou a Polícia Civil do Ceará (PCCE) para saber se a investigação acerca desse caso foi encerrada e se alguém foi indiciado, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

"FALA FANTASIOSA E DESCONEXA"

Enquanto delegada, Yamara disse ter apurado que Amanda tinha diagnóstico de transtorno psiquiátrico e fazia tratamento, "mas ela não aceitava o diagnóstico e o tratamento não era contínuo".

"Ela já teve internações em hospitais psiquiátricos e tinha uma fala fantasiosa, desconexa e agressiva. Nesse contexto, ficou verificado que Amanda não era vítima, mas que praticava crimes para obter alguma vantagem", segundo a defensora.

Yamara disse ainda que chegou a expedir uma guia solicitando um exame de arcada dentária para apontar a real idade de Amanda, "mas não recorda se ela chegou a fazê-lo".

Ainda em 2010, no início do desenrolar da investigação, "ficou claro" para a então delegada que "o que ela falava era desconstruído pelas testemunhas".

"Os investigadores foram atrás de testemunhas que pudessem confirmar ou não a versão que ela relatava. As testemunhas falavam que Amanda era uma pessoa muito difícil, que ela era maior de 18 anos e tinha comportamento agressivo, com hábito de incriminar os pais. Depois, não conseguimos ter mais contato com ela", contou.

INDICIADA POR ESTELIONATO

A Polícia Civil de Santa Catarina indiciou, na última sexta-feira (5), a cearense Amanda Maria Souza de Oliveira pelos crimes de estelionato e falsa identidade.

A defesa de Amanda pediu a realização de um exame psiquiátrico, o que foi autorizado pela Justiça de Santa Catarina na quarta-feira.

"Eu fiz esse pedido porque há informação nos autos de que, em um determinado momento em que ela foi presa, ela estava com 200 agulhas sob a pele. Isso me chamou a atenção. Atrelado a isso, ela apresentava lesões no corpo", justificou o advogado Rafael Luiz Siewert.

A defesa afirma que apenas depois do resultado do exame irá se manifestar "de forma mais aprofundada" sobre as conclusões do inquérito. Por enquanto, a data para o exame não foi agendada.

Essa não é a primeira vez que se pede uma avaliação psiquiátrica de Amanda. Em 2024, o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) havia solicitado um exame de sanidade mental para ela.

Na época, ela tinha procurado atendimento em um hospital infantil localizado em Florianópolis, e os profissionais de saúde identificaram agulhas dentro do corpo dela. Contudo, o pedido não foi atendido.

"ADOTADA POR UMA FAMÍLIA"

A mulher viveu durante 14 meses com a família, até que uma parente denunciou o caso à polícia.

Amanda foi presa em flagrante e admitiu ter aplicado o mesmo golpe nas cidades de Curitiba (PR) e Nova Iguaçu (RJ), além dos estados de Minas Gerais, Goiás e Ceará.

Ao chegar a Joinville, Amanda havia procurado uma igreja, onde contou sobre os maus-tratos dos quais teria sido vítima e disse que havia fugido da família no Pará.

Contudo, segundo as investigações, ela não disse ter 12 anos. Por meio de um pastor, foi apresentada a uma família e disse ter 18 anos e estar em busca de emprego.

Após se aproximar da família, começou a dizer que estava passando por grandes dificuldades financeiras, agravadas por problemas de saúde. Foi assim que foi acolhida na casa, onde viveu por 14 meses.

Somente depois de conquistar a total confiança da família ela mudou a narrativa: disse ter 11 anos e justificou a aparência de adulta afirmando que tomou hormônios durante a infância de forma forçada.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Montagem de duas fotos mostra, à esquerda, Amanda Maria de costas, de cabelo preso em um rabo de cavalo. À direita, uma foto de frente, em que ela aparece séria.
País

Mulher que fingiu ter 12 anos 'tem transtorno mental e é agressiva', diz ex-delegada

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) não informou o desfecho da investigação.

Redação
Há 26 minutos
Homem com tatuagens no pescoço e barba, usando boné e casaco claro, falando ao microfone em uma entrevista ao vivo, em dois quadros com expressões diferentes.
País

Influenciador que gravou suposto OVNI faz desabafo ao vivo: 'Não está sendo fácil'

Mayk Leão falou dos impactos negativos relacionados ao caso durante participação no "Domingo Legal"

Redação
08 de Junho de 2026
Imagem desfocada de uma sala de audiência ou tribunal, com pessoas sentadas à mesa e microfones ao fundo, luzes no teto e um painel com números luminosos à esquerda.
País

Ex-enteada de Jairinho detalha agressões que sofria aos 5 anos: 'Ele me afogava com o pé'

Ex-verador foi condenado a mais de 43 anos pela morte de Henry Borel.

Redação
08 de Junho de 2026
Mão segurando caneta e preenchendo formulário enquanto palavras recortadas em papel com números e letras aparecem sobre a mesa, sugerindo organização ou estudo.
País

Enem 2026 volta a certificar para o ensino médio? Entenda regra

Candidatos devem manifestar o interesse em emitirem o documento no momento da inscrição.

Paulo Roberto Maciel*
08 de Junho de 2026
burnier jornalista ferimentos montagem.
País

Jornalista José Roberto Burnier é atacado por pitbull em São Paulo

"Fiz os curativos e tá tudo bem agora", contou.

Redação
07 de Junho de 2026
Cleomar Borges Gomes, homem de meia-idade aparece em um vídeo ou chamada virtual, olhando diretamente para a câmera. Ele veste camiseta preta e está em um ambiente interno com paredes claras e uma divisória de vidro ao fundo. Imagem usada para ilustrar matéria onde ele mata amiga da filha a facadas.
País

Homem mata amiga da filha a facadas após ser chamado de 'velho safado'

Crime ocorreu em abril, na cidade de Pontal (SP).

Redação
07 de Junho de 2026
Cearense que lutou contra estuprador relembra omissão de socorro e importância de defesa pessoal
País

Cearense que lutou contra estuprador relembra omissão de socorro e importância de defesa pessoal

Jéssica fala que por mais de 10 minutos gritou pedindo ajuda, mas ninguém foi até a sua casa.

Redação
07 de Junho de 2026
Influenciador Fábio Giga se envolve em acidente com Porsche e deixa feridos.
País

Fisiculturista Fábio Giga perde controle de Porsche e atinge carros e motos em SP

Dois motociclistas ficaram feridos e foram encaminhados para hospitais da região.

Redação
07 de Junho de 2026
Cearense vítima de tentativa de estupro em SP recebeu relatos de três mulheres atacadas por acusado
País

Cearense vítima de tentativa de estupro em SP recebeu relatos de três mulheres atacadas por acusado

Nutricionista disse acreditar que mais pessoas também foram alvo do criminoso e não tiveram coragem de denunciar.

Matheus Facundo e Bruno Leite
07 de Junho de 2026
Nutricionista que escapou de tentativa de estupro em SP trata tremor e relata não conseguir dormir
País

Nutricionista que escapou de tentativa de estupro em SP trata tremor e relata não conseguir dormir

Após retorno ao Ceará, Jéssica Soares afirma se sentir mais segura ao lado da família.

João Lima Neto e Matheus Facundo
06 de Junho de 2026
Fotos que mostram reencontro de nutricionista cearense Jéssica Soares com família abraçados em aeroporto de Fortaleza.
País

Nutricionista cearense que escapou de estupro em SP retorna a Fortaleza e reencontra família

Mulher deu mata-leão em agressor e correu para pedir ajuda após ter apartamento invadido.

Redação
06 de Junho de 2026
Selfie em primeiro plano de um homem de pele clara, cabelos escuros e barba curta. Ele está ligeiramente inclinado para a frente, sorrindo de forma sutil. Veste uma camiseta azul-bicicleta e usa óculos de sol redondos com lentes degradê marrom e uma armação fina dourada com uma barra preta estilizada acima das lentes. No detalhe, tem um brinco de argola pequena na orelha direita. O fundo é uma parede de tijolos pintada com um grafite expressionista em tons de cinza, preto e rosa, retratando a face estilizada de um felino de dentes afiados.
País

Ator é encontrado morto em motel após dar entrada com dois acompanhantes

José Patrik Machado foi identificado sem sinais vitais por funcionários após tentativas de contato; causa do óbito não foi divulgada.

Redação
06 de Junho de 2026
Vista aérea vertical de uma ponte de concreto recém-construída que cruza um rio de águas barrentas e marrons. A ponte conecta duas áreas residenciais urbanas com casas simples e pequenas. Na margem esquerda do rio, há uma nova estrada asfaltada com faixas brancas pintadas que dá acesso à ponte, cercada por terra batida avermelhada e vegetação rasteira. Na margem direita, casas estão dispostas de forma mais densa e há pequenos barcos atracados na beira da água. O rio corre diagonalmente pelo centro da imagem.
País

Juiz aposentado fazia live quando foi atingido pelo desabamento de ponte no Acre

Ponte de R$ 36 milhões desabou e deixou quatro feridos

Redação
06 de Junho de 2026
Foto de prefeito e ex-companheira.
País

Ex-prefeito que matou a tiros mulher durante assinatura de divórcio é encontrado morto

Um inquérito foi aberto para apurar feminicídio e suicídio

Redação
06 de Junho de 2026
Cearense de 37 anos que fingiu ter 12 anos é indiciada por estelionato
País

Cearense de 37 anos que fingiu ter 12 anos é indiciada por estelionato

Ela foi presa em flagrante e, segundo as investigações, aplicou o golpe diversas vezes ao longo de 15 anos.

Redação
06 de Junho de 2026
Imagem borrada de candidatos ao Enem entrando e saindo de um local de prova.
País

Governo prorroga em uma semana prazo para inscrições no Enem 2026

A decisão deve ser publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Redação
05 de Junho de 2026
Caneta preta em cima de documentos e prova com marca eneme, com número 17 em uma folha e 20 e símbolos de ciências da natureza ao fundo.
País

Candidatos com TDAH, fibromialgia e outras condições terão direito a tempo adicional no Enem 2026

Medida também abarca pessoas com deficiências, gestantes, lactantes, idosos e estudantes em classe hospitalar.

Paulo Roberto Maciel*
05 de Junho de 2026
'Ele tentou me asfixiar e me enforcar': cearense relata pânico após escapar de estupro em SP
País

'Ele tentou me asfixiar e me enforcar': cearense relata pânico após escapar de estupro em SP

A vítima concedeu entrevista ao Diário do Nordeste.

Emanoela Campelo de Melo
05 de Junho de 2026
Anúncio impresso de exame odontológico com a marca “e n e r m” e o texto “EXAME NACIONAL”, destacando informações sobre o tratamento e instruções na embalagem.
País

Inscrições para o Enem encerram nesta sexta-feira (5); veja como participar

Pagamento da taxa de inscrição deve ser realizado até a próxima quarta-feira (10)

Paulo Roberto Maciel*
05 de Junho de 2026
Caderno aberto e canetas sobre uma mesa de madeira, com cartão de identificação mostrando o texto “enem Exame Nacional do Ensino Médio”.
País

Inscrição automática do Enem 2026: veja quem tem direito e como funciona

Procedimento visa alcançar meta de 70% de participação de concluintes da rede pública no exame.

Redação
05 de Junho de 2026