Influenciadora é morta a tiros dentro de casa no interior de Minas Gerais

A morte da influenciadora Alzira Maria Theodoro Luiz, de 43 anos, assassinada a tiros na manhã do último domingo (7), será investigada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

O crime ocorreu no Córrego Mata Fria, área rural de Mutum, no Vale do Rio Doce,

Alzira acumulava cerca de 59,1 mil seguidores e mais de 1,1 milhão de curtidas no TikTok, com publicações sobre o cotidiano da zona rural.

Informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) apontam que a corporação foi acionada por volta das 9h para atender a uma ocorrência de homicídio em uma residência da região.

A vítima foi encontrada já sem sinais vitais no momento da chegada dos militares.

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A investigação indica, até o momento, que os moradores teriam ouvido entre três e quatro disparos de arma de fogo nas proximidades da região.

Além disso, testemunhas ainda contam que os suspeitos do crime chegaram ao imóvel em uma motocicleta de cor vermelha.

Mulher foi perseguida dentro de casa

Os mesmos relatos fornecidos à polícia indicam que Alzira estava na varanda da casa quando foi abordada pelos criminosos. Eles teriam efetuado diversos disparos e um deles atingiu uma parede da residência.

Enquanto isso, a influenciadora correu para dentro do imóvel, seguindo em direção aos fundos da casa. Ela acabou sendo alcançada pelos criminosos e, de acordo com a polícia, um dos tiros atingiu a cabeça da vítima.

Uma nota oficial da PCMG informou que as investigações continuam. Nenhum suspeito foi preso até o momento e também não foram divulgados detalhes sobre a motivação do crime.