Homem sofre tentativa de linchamento após cometer roubo e mostrar partes íntimas no RJ

Um homem sofreu uma tentativa de linchamento, na manhã deste sábado (2), no Rio de Janeiro, após assediar mulheres e tentar roubar um ambulante. O caso ocorreu na Praia de Copacabana, próximo ao palco erguido para o show da cantora colombiana Shakira, que se apresenta gratuitamente no local na noite de hoje.

Segundo apuração da TV Globo, antes da agressão, o homem teria mostrado as partes íntimas para mulheres que estavam no local. Depois, teria tentado roubar mercadorias de um vendedor ambulante.

🚨 Homem é agredido após assediar mulheres e roubar ambulantes em Copacabana



A agressão ocorreu em frente ao palco do show da cantora Shakira neste sábado (2).



Créditos: Agnews. pic.twitter.com/ouUejK8vbq — Diário do Nordeste (@diarioonline) May 2, 2026

Ao perceber o comportamento do homem, banhistas impediram que ele fugisse e o agrediram. Imagens que circulam nas redes sociais mostram diversos homens desferindo chutes no homem.

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Após denúncias da população, o suspeito foi detido, sem roupas, por agentes da Guarda Municipal. De acordo com as autoridades, nenhuma queixa formal contra o homem foi prestada.