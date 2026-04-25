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Professor universitário reencontrado após 5 anos não quer voltar a viver com a família

Felipe Morina Ribeiro é formado em design digital pelo Centro Universitário FIEO (Unifieo), em Osasco, e estava desaparecido desde outubro de 2020.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
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Montagem com duas imagens. À esquerda, o professor abraça dois familiares. À direita, os três posam para foto.
Legenda: Reencontro entre o professor universitário Felipe Morina Ribeiro e a família.
Foto: Reprodução/PMESP.

Reencontrado após cinco anos desaparecido, o professor universitário Felipe Morina Ribeiro decidiu que não quer morar com a família. Ele caminhava às margens da Rodovia Washington Luís, entre Matão e Taquaritinga, no interior de São Paulo, quando foi abordado por policiais na última terça-feira (21).

Após consultas, os agentes localizaram um boletim de ocorrência de desaparecimento registrado há cinco anos.

Em seguida, a equipe comunicou os familiares de Felipe, que foram reencontrá-lo na Base Operacional da Polícia Militar Rodoviária, em Araraquara. O vídeo do reencontro viralizou nas redes sociais e emocionou internautas.

Segundo o g1, o professor não vai morar com a família, que vive em Osasco. Porém, não há detalhes sobre o motivo dessa decisão e sobre onde ele vai viver.

Quem é o professor universitário que estava desaparecido

Felipe Morina Ribeiro é formado em design digital pelo Centro Universitário FIEO (Unifieo), em Osasco. No currículo Lattes, ele elencou experiência na área de design e trabalho com ilustração, multimídia, gráfico, vídeo e web.

O professor desapareceu em 20 de outubro de 2020 e havia sido visto pela última vez em um bairro nobre de Osasco chamado Km 18.

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Ainda conforme g1, à época do desaparecimento, Felipe havia levado consigo um cachorro da raça Weimaraner. Também não há informações sobre o animal.

Segundo a Polícia Militar, um familiar de Felipe relatou que a família já não tinha esperanças de encontrá-lo vivo. No reencontro com a mãe, o professor afirmou que estava bem.

“Andei por todo o país. Perna grossa, barriga trincada. Estou vivo e não estou desaparecido”, disse.

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