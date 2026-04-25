Menino de 10 anos com hiperfoco em Jesus ganha surpresa de aniversário, e vídeo viraliza

Um aniversário com um tema pouco comum para uma criança de 10 anos: Jesus. O vídeo do momento tem circulado nas redes sociais e mostra a reação de Enzo Gabriel à surpresa preparada para o seu aniversário. Nas imagens, um homem caracterizado como Jesus se aproxima. Ao perceber, o menino pula, sorri e vai ao encontro dele, sem conter a emoção.

A surpresa foi organizada pela mãe, Myrllena Elamid, em Manaus (AM). A escolha do tema também tem um contexto familiar. O homem que aparece no vídeo é integrante da igreja que a família frequenta e já participava de encenações religiosas. Enzo o reconhecia dessas apresentações, costumava tirar fotos e demonstrava entusiasmo sempre que o via.

A ideia de levá-lo ao aniversário surgiu dentro de casa. Depois que o menino reforçou o desejo de ter uma festa com o tema, o pai entrou em contato, explicou a situação e fez o convite. O participante aceitou de imediato e se dispôs a participar da surpresa.

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O interesse de Enzo pelo tema não é recente. Ele foi diagnosticado com autismo aos 4 anos e, ao longo do tempo, passou a desenvolver vínculos intensos com assuntos específicos. Segundo a família, esse interesse ganhou força após um espetáculo de Páscoa na igreja. Na ocasião, ele acompanhou a apresentação com atenção, se emocionou e passou a demonstrar curiosidade frequente sobre a história. "de um jeito diferente e com a pureza de uma criança", como descreve a mãe, Enzo construiu uma forma própria de compreender o significado de Jesus.

Desde então, o tema passou a fazer parte da rotina. Em casa, a família ouve louvores, ora antes de dormir e responde às perguntas que surgem no dia a dia. Entre elas, questões sobre o porquê da cruz, o sentido da obediência e o que significa fazer o certo.

O pedido por um aniversário com esse tema apareceu em 2025. Na época, a família enfrentava dificuldades e não conseguiu atender. A expectativa era de que, com o tempo, o interesse mudasse. Neste ano, no entanto, ao ser perguntado novamente, Enzo repetiu o desejo.

Legenda: Após repetir o pedido por dois anos, Enzo Gabriel, de 10 anos, recebeu surpresa com integrante da igreja caracterizado, registrada em vídeo. Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Desta vez, a família decidiu realizar a comemoração como ele queria. A chegada de "Jesus", registrada em vídeo, acabou se tornando o momento mais marcante da festa e o principal motivo da repercussão nas redes.

Diagnóstico de autismo

O primeiro alerta surgiu ainda na infância, durante uma consulta com uma médica dermatologista. Ao observar o comportamento agitado do menino, a profissional orientou a família a investigar sinais de autismo e TDAH. A partir disso, começaram os acompanhamentos e a busca por encaminhamentos na rede de saúde.

Segundo Myrllena, o processo já dura seis anos, entre filas de espera e dificuldades para acessar atendimento especializado. A rotina da família envolve tentativas contínuas de garantir o suporte necessário.

"Seguimos nessa luta diária, buscando o que é de direito dele", afirma a mãe.