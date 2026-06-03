Defesa de Vorcaro envia nova proposta de delação premiada à PF e PGR

A defesa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro enviou à Polícia Federal (PF) e à Procuradoria-Geral da República (PGR) uma nova proposta de delação premiada. De acordo com apuração da CNN Brasil, a entrega foi feita na segunda-feira (1º).

No dia 20 do último mês a PF rejeitou a primeira proposta de delação premiada de Vorcaro, preso desde março deste ano por fraudes financeiras relacionadas ao banco Master.

Segundo o g1, a decisão foi comunicada ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, relator do caso Master.

Veja também País Ovni no Paraná: veja o que se sabe sobre o caso País Cinco estudantes morrem em acidente com van escolar e carreta, em Goiás País Corpo de cearense desaparecido em Ilhabela é encontrado após uma semana de buscas

O acordo de delação estava sendo negociado com a PF e com a PGR, que pode seguir a análise da proposta individualmente.

O motivo da rejeição seria o fato de o material apresentado pela defesa pouco acrescentar ao material já apurado pela PF.

NOVO PEDIDO

Com o novo pedido, as entidades irão analisar o documento para saber se há fatos novos que deem respaldo ao depoimento.

Após a primeira rejeição, José Luís Oliveira Lima, então advogado de Vorcaro, deixou o caso, que foi assumido por Sérgio Leonardo.