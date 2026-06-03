Defesa de Vorcaro envia nova proposta de delação premiada à PF e PGR
No dia 20 do último mês a PF rejeitou a primeira proposta de delação premiada de Vorcaro.
A defesa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro enviou à Polícia Federal (PF) e à Procuradoria-Geral da República (PGR) uma nova proposta de delação premiada. De acordo com apuração da CNN Brasil, a entrega foi feita na segunda-feira (1º).
No dia 20 do último mês a PF rejeitou a primeira proposta de delação premiada de Vorcaro, preso desde março deste ano por fraudes financeiras relacionadas ao banco Master.
Segundo o g1, a decisão foi comunicada ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, relator do caso Master.
Veja também
O acordo de delação estava sendo negociado com a PF e com a PGR, que pode seguir a análise da proposta individualmente.
O motivo da rejeição seria o fato de o material apresentado pela defesa pouco acrescentar ao material já apurado pela PF.
NOVO PEDIDO
Com o novo pedido, as entidades irão analisar o documento para saber se há fatos novos que deem respaldo ao depoimento.
Após a primeira rejeição, José Luís Oliveira Lima, então advogado de Vorcaro, deixou o caso, que foi assumido por Sérgio Leonardo.