O que se sabe sobre maratonista encontrado após 44 dias desaparecido em SP

O ex-maratonista olímpico Daniel Ferreira do Nascimento, de 28 anos, foi encontrado na Zona Leste de São Paulo (SP) neste sábado (1º), após 44 dias desaparecido.

Daniel desapareceu de Paraguaçu Paulista (SP), a cerca de 420 km de São Paulo, em 19 de junho. Durante o período, amigos e familiares se mobilizaram para encontrar o atleta, afastado do atletismo desde 2024 por doping. As informações são do portal g1.

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O corredor foi reconhecido por um pedestre no bairro do Belenzinho, em São Paulo. O homem acionou a Guarda Civil Metropolitana (GCM) da cidade, que verificou os dados. Daniel aparentava estar bem fisicamente e confirmou a identidade.

No 30.º Distrito Policial de São Paulo, no bairro do Tatuapé, Daniel reencontrou a mãe, Valdirene de Paula Ferreira, que se notabilizou nas últimas semanas em busca de notícias do filho.

Ex-maratonista saiu com uma mochila de casa

As buscas por Daniel começaram logo após o desaparecimento. A família disse que ele saiu de casa com apenas uma mochila preta por volta das 19 horas de 19 de junho.

As campanhas nas redes sociais foram mobilizadas em busca de pistas do paradeiro do ex-maratonista. Segundo Valdirene, Daniel convive com problemas mentais, desencadeados após o afastamento dele do esporte.

Ele representou o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021, e chegou a se consolidar como um dos principais nomes do País na maratona, sendo o atual recordista sul-americano da prova.

Em 2024, no entanto, foi afastado do esporte após ser flagrado no exame de antidoping. Desde então, retornou para morar com a família em Paraguaçu Paulista.

Daniel realizava treinos escondidos

A mãe dele afirmou que Daniel permanecia sob os cuidados da família e a acompanhava todos os dias no trabalho dela, em uma empresa de beneficiamento de macaxeira.

Mesmo longe das competições, o ex-atleta demonstrava saudade das competições, como explicou Valdirene.

"Às vezes eu o levava para correr; ele fazia treinos escondidos no meio do canavial. Acho que sente muita falta da rotina de atleta dele", pontuou a mãe do ex-maratonista.