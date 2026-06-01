Corpo de cearense desaparecido em Ilhabela é encontrado após uma semana de buscas

O corpo do cearense Dheorge Pereira Bernardino, de 28 anos, foi nesta segunda-feira (1º) após mais de uma semana de buscas. Ele desapareceu no último domingo (24), durante um passeio no litoral de Ilhabela, em São Paulo.

No dia do incidente, ele estava acompanhado de Bruna Damaris Sant’anna da Silva, de 26 anos. Conforme a Polícia Civil de São Paulo, o cadáver foi encontrado em águas marítimas. A identidade da vítima foi confirmada no fim de noite de segunda e a causa da morte foi afogamento.

Além de acionar a perícia, os agentes registraram o caso como morte suspeita na Delegacia de Ilhabela.

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Entenda o caso

O cearense Dheorge Pereira Bernardino, de 28 anos, desapareceu no último domingo (24) durante passeio em uma moto aquática na Praia Ponta das Canas, na região sul de Ilhabela, em São Paulo. O estava acompanhado de Bruna, que foi resgatada após 42 horas à deriva em alto-mar.

Em nota ao Diário do Nordeste, o Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar) informou que a mulher foi encontrada na manhã de terça-feira (26), por uma embarcação de pescadores em alto mar, durante o terceiro dia de buscas.

Moto aquática é encontrada à deriva

Conforme informações cedidas pelos bombeiros, Dheorge e Bruna estavam em uma confraternização com amigos em uma lancha e saíram de moto aquática por volta das 16h de domingo sem informar o destino.

A moto aquática usada pelos dois foi encontrada à deriva em alto-mar na manhã de segunda-feira (25), a cerca de 22 quilômetros do local onde eles haviam sido vistos pela última vez. O jovem teria viajado para o litoral paulista a passeio com os amigos no dia 18 de maio.

Dheorge é natural de Alcântaras, no Ceará, mas já vive há 10 anos em São José do Rio Preto, Interior de São Paulo.

Donos de barcos em Ilhabela ajudam nas buscas

No último domingo (31), um grupo de proprietários de embarcações e motos aquáticas se reuniu para auxiliar nas buscas pelo cearense. A mobilização voluntária foi organizada pelo grupo Alcatrazes Jet Club e partiu da Marina Alcatrazes, em Porto Grande.

A iniciativa, divulgada inclusive pelo prefeito da cidade, Felipe Augusto, convocou qualquer pessoa com equipamento náutico para contribuir nos trabalhos de varredura.