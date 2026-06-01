Quem é a passageira que morreu ao cair de escadas de avião em Congonhas?

Uma mulher de 72 anos, identificada como Maria da Glória Pereira da Silva Fávaro, morreu após cair de uma escada de desembarque de um avião da Latam, em Congonhas, São Paulo. A queda foi registrada na sexta-feira (29) e a morte, no domingo (31).

Ao g1, a companhia aérea informou que acompanhou todo atendimento por meio de uma funcionária até a chegada dos familiares. O velório de Maria está marcado para terça-feira (2), em Ituverava, São Paulo.

"Ela foi socorrida por uma ambulância para ser atendida em hospital da região, acompanhada por uma colaboradora da companhia que ficou no local até a chegada da família. A Latam lamenta profundamente o falecimento da passageira e é solidária com seus familiares", informou a LATAM ao g1.

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VIAGEM PARA ANIVERSÁRIO DA FILHA

A vítima havia parado em São Paulo para pegar conexão para o Mato Grosso, onde comemoraria o aniversário da filha.

Maria morava em Ituverava, onde será velada e enterrada.