Avião da Latam colide com outra aeronave em pista de aeroporto em Santiago

Dois aviões colidiram na pista do aeroporto Arturo Merino Benítez, em Santiago, no Chile. Uma das aeronaves era operada pela Latam, o Airbus A321, tinha como destino o Brasil e viria para o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A outra era um Boeing 737, operado pela Aerolíneas Argentinas.

A colisão ocorreu na noite de quarta-feira (22) e foi confirmada pela autoridade de aviação chilena (DGAC). As informações são do portal g1.

O acidente ocorreu durante a preparação para a decolagem das aeronaves. Segundo um passageiro que presenciou o caso, um dos aviões atingiu a traseira do outro com uma das asas enquanto taxiava.

Em nota, a Latam informou ter acionado os protocolos de emergência necessários, desembarcou "com total segurança" todos os passageiros do voo e os realocou em outro avião, que decolou na madrugada de quinta-feira (23). Já a Aerolíneas Argentinas afirmou que o acidente causou danos leves à sua aeronave.

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O DGAC informou que está responsável pela investigação do caso.