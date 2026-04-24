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Avião da Latam colide com outra aeronave em pista de aeroporto em Santiago

Aeronave tinha como destino o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:55)
Mundo
Foto de acidente entre dois aviões, um da Latam, após colidir na pista do aeroporto Arturo Merino Benítez, em Santiago, no Chile.
Legenda: O acidente ocorreu durante a preparação para a decolagem das aeronaves.
Foto: Reprodução/X.

Dois aviões colidiram na pista do aeroporto Arturo Merino Benítez, em Santiago, no Chile. Uma das aeronaves era operada pela Latam, o Airbus A321, tinha como destino o Brasil e viria para o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A outra era um Boeing 737, operado pela Aerolíneas Argentinas.

A colisão ocorreu na noite de quarta-feira (22) e foi confirmada pela autoridade de aviação chilena (DGAC). As informações são do portal g1.

O acidente ocorreu durante a preparação para a decolagem das aeronaves. Segundo um passageiro que presenciou o caso, um dos aviões atingiu a traseira do outro com uma das asas enquanto taxiava.

Em nota, a Latam informou ter acionado os protocolos de emergência necessários, desembarcou "com total segurança" todos os passageiros do voo e os realocou em outro avião, que decolou na madrugada de quinta-feira (23). Já a Aerolíneas Argentinas afirmou que o acidente causou danos leves à sua aeronave.

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