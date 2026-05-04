Acidente com monster truck deixa três mortos e mais de 30 feridos na Colômbia

Pelo menos três pessoas morreram e 38 ficaram feridas após uma motorista perder o controle do veículo e atropelar dezenas de pessoas que assistiam um espetáculo automobilístico no sudoeste da Colômbia, nesse domingo (3). Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo de grande porte, conhecido como monster truck, atravessando uma pista de obstáculos durante a exibição. No meio de uma acrobacia, o veículo perdeu o controle e a condutora não conseguiu frear, avançando em direção aos participantes do evento, depois de derrubar as grades metálicas que separavam o público do autódromo. Entre os mortos há uma menina, segundo a imprensa local, e vários outros menores ficaram feridos.