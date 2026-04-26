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Trump é retirado às pressas de hotel, após tiros em jantar de gala nos EUA

Presidente e outras autoridades participavam de encontro com jornalistas no hotel Washington Hilton, na capital americana.

Escrito por
AFP producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 07:38)
Mundo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi retirado às pressas de um evento, neste sábado (25), após um homem armado tentar invadir uma gala à qual o mandatário comparecia. O suspeito foi detido após atirar contra um agente das forças de segurança.

"Não é a primeira vez nos últimos anos que nossa República é atacada por um assassino em potencial que buscava matar", declarou Trump, ainda vestido com smoking, durante uma coletiva de imprensa realizada na Casa Branca cerca de duas horas após o incidente.

Guardas armados abriram fogo contra o agressor, que invadiu o controle de segurança do lado de fora do salão de baile do hotel, onde estavam Trump, a primeira-dama Melania Trump, vários altos funcionários do governo e centenas de outros convidados.

As pessoas se jogaram debaixo das mesas em cenas caóticas enquanto equipes do Serviço Secreto invadiam o jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, um evento de gala realizado todos os anos no hotel Washington Hilton, na capital americana.

"Um homem avançou contra um posto de controle de segurança armado com várias armas e foi contido por alguns membros muito corajosos do Serviço Secreto", disse Trump em uma coletiva de imprensa na Casa Branca pouco depois do incidente.

"Parece que pensam que era um lobo solitário, e eu também acho", afirmou, depois de publicar um vídeo do agressor correndo além do cordão de segurança enquanto os guardas sacavam suas armas e abriam fogo.

Ataque não altera guerra com Irã

O presidente disse ainda que o ataque não iria dissuadi-lo da guerra com o Irã.

Presidente Donald Trump, ao centro, acompanhado por dois homens, fala em púlpito da Casa Branca. Ele veste smoking preto, com gravata borboleta.
Legenda: Presidente Donald Trump falou sobre o episódio em coletiva de imprensa, na Casa Branca.
Foto: MANDEL NGAN / AFP.

"Isso não vai me dissuadir de vencer a guerra no Irã. Não sei se isso teve algo a ver, realmente não acho, com base no que sabemos", disse Trump.

O homem foi detido no local e será acusado de usar uma arma de fogo durante um crime violento e de agredir um agente federal utilizando uma arma perigosa.

Trump indicou que um agente foi atingido à queima-roupa, mas aparentemente não sofreu ferimentos graves.

Acrescentou que o local "não é uma instalação particularmente segura", enquanto surgiam questionamentos sobre a segurança do presidente após falhas repetidas nos protocolos.

Barulho de "bandeja caindo"

Trump afirmou que, no início, pensou que o barulho fosse uma bandeja caindo antes de perceber que se tratava de disparos.

Disse que planejava remarcar a gala de mídia dentro de um mês, apesar do susto de segurança.

A Associação de Correspondentes da Casa Branca (WHCA) é a organizadora desse grande encontro político-midiático.

Ao contrário de todos os seus predecessores desde a década de 1920, Trump sempre havia desprezado o evento na condição de presidente.

— "Várias armas" —

Como aconteceu o acesso do suspeito

Pouco antes dessa coletiva de imprensa, Trump divulgou em sua rede Truth Social imagens de câmeras de segurança que mostram uma pessoa avançando através do arco detector de metais na entrada da sala onde a gala era realizada, e vários agentes das forças de segurança sacando suas armas.

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"Foi, de certa forma, muito bonito, realmente algo muito bonito ver um homem se lançar contra um posto de controle de segurança armado com numerosas armas, e que fosse neutralizado por alguns membros muito corajosos do Serviço Secreto, que agiram com muita rapidez", declarou o mandatário, em referência ao serviço encarregado de sua segurança.

O hotel Hilton de Washington, onde ocorreria o jantar interrompido, não é "um edifício particularmente seguro", criticou Donald Trump.

No entanto, reconheceu que o dispositivo de proteção "era muito seguro", indicando que o agressor foi detido antes de entrar no grande salão de recepção onde ele se encontrava.

Foi em frente a esse hotel que o presidente Ronald Reagan foi ferido a bala em 1981 durante uma tentativa de assassinato.

Gritos de "Ao chão!"

O jantar anual da Associação de Correspondentes da Casa Branca havia começado há pouco, segundo jornalistas da AFP presentes, quando se ouviu grande agitação nas portas do salão.

Foram ouvidos gritos de "Ao chão! Ao chão!".

Os convidados se deitaram ou se ajoelharam imediatamente, muitos levantando seus celulares para filmar, enquanto o presidente e a primeira-dama, sentados na mesa de honra sobre um palco elevado diante dos convidados, eram evacuados.

Agentes do Serviço Secreto, responsáveis pela proteção do presidente e de membros do governo, entraram no salão fortemente armados.

As forças de segurança ordenaram então que os convidados deixassem o imenso salão localizado no primeiro subsolo do hotel.

Em um vídeo da AFP, é possível ver Trump sentado na mesa de honra junto a vários de seus colaboradores enquanto se ouvem estrondos que, num primeiro momento, não provocam nenhuma reação.

Somente depois de alguns segundos os convidados parecem perceber que um incidente havia ocorrido.

 
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