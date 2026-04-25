Trump cancela viagem de negociação ao Paquistão após exigência do Irã por mediação

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, determinou neste sábado (25) o cancelamento da viagem de seus negociadores ao Paquistão, onde participariam de uma nova rodada de negociações com representantes do Irã sobre o fim da guerra no Oriente Médio.

A decisão foi anunciada poucas horas antes do embarque da comitiva americana. Em publicação em sua rede social, Trump justificou a medida, alegando falta de avanços concretos e criticando a situação interna do governo iraniano.

Eu acabei de cancelar a viagem de meus representantes a Islamabad para se encontrar com os iranianos. Muito tempo perdido em viagem e muito trabalho (a ser feito). Além disso, há uma briga interna e confusão tremendas na 'liderança' do Irã. Ninguém sabe quem está no comando, inclusive eles mesmos. Também, nós temos todas as cartas na mesa, eles não têm nenhuma! Se eles quiserem conversar, têm de telefonar! Donald Trump Presidente dos EUA

A delegação dos Estados Unidos seria liderada por Steve Witkoff e Jared Kushner, que tinham previsão de chegada à capital paquistanesa ainda neste sábado.

A mudança ocorreu após o chanceler iraniano, Abbas Araghchi, recusar um encontro direto com representantes americanos. Segundo autoridades iranianas, as conversas deveriam ocorrer exclusivamente por meio da mediação paquistanesa.

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Pela manhã, Araghchi esteve em Islamabad e apresentou formalmente as exigências de Teerã para um eventual acordo de paz ao primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif. Ainda não se sabe o conteúdo das propostas.

Após o encontro, o chanceler iraniano deixou o país sem estabelecer diálogo direto com os enviados dos Estados Unidos. Araghchi afirmou que a visita ao Paquistão foi “frutífera”, mas questionou o comprometimento de Washington. “Ainda temos de ver se os EUA são sérios em relação à sua diplomacia”, declarou.

Apesar do cancelamento da viagem, o governo americano vinha sinalizando otimismo nos últimos dias. Na sexta-feira (24), Trump chegou a afirmar que havia confiança de que as propostas iranianas poderiam atender às exigências de Washington. A Casa Branca também mencionou “avanços” nas tratativas.

Na primeira rodada de negociações, realizada há cerca de três semanas, representantes dos dois países se encontraram presencialmente.

Próximos passos

Segundo Trump, a decisão não implica necessariamente uma retomada imediata das hostilidades. Em entrevistas, o presidente afirmou que os Estados Unidos ainda estão abertos ao diálogo, mas rejeitam deslocamentos longos sem garantias de progresso.

O contexto das negociações inclui um cessar-fogo temporário entre as partes, prorrogado unilateralmente por Washington no início da semana para permitir a continuidade das conversas.

No Estreito de Ormuz, ponto estratégico para o transporte global de energia, o tráfego marítimo segue interrompido devido a um bloqueio imposto tanto por forças iranianas quanto americanas. A região é responsável por cerca de 20% do fluxo mundial de petróleo e gás natural liquefeito.