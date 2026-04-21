Trump prorroga cessar-fogo com Irã poucas horas antes do fim do prazo

Poucas horas do fim do cessar-fogo com o Irã, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estendeu a trégua da guerra nesta terça-feira (21). Segundo ele, o prazo segue "até que os representantes iranianos cheguem a uma proposta unificada para negociar a paz".

Além do adiamento do encerramento da pausa nos ataques, o republicano também manteve o bloqueio marítimo ao Estreito de Ormuz — passagem localizada entre Irã e Omã, crucial para o abastecimento do mercado de petróleo. A decisão foi divulgada por ele na rede Truth Social.

Originalmente, o cessar-fogo, em vigor desde 8 de abril, encerrava às 3h30 de quarta-feira (22) em Teerã — 21h desta noite em Brasília —, de acordo com informações do jornal Folha de S. Paulo.

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Ao justificar a mudança no período de trégua, Trumb detalhou que atendeu a um pedido do primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, que está envolvido nas negociações de paz entre os países.

"Com base no fato de que o governo do Irã está seriamente fragmentado — o que não é inesperado — e a pedido do marechal de campo Asim Munir e do primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, fomos solicitados a suspender nosso ataque ao país até que seus líderes e representantes consigam apresentar uma proposta unificada", iniciou.

"Diante disso, determinei que nossas Forças Armadas continuem o bloqueio e, em todos os demais aspectos, permaneçam prontas e capazes, e, portanto, estenderei o cessar-fogo até que tal proposta seja apresentada e as negociações sejam concluídas, de uma forma ou de outra", justificou, concluindo o post.

Mais cedo, ainda nesta terça, o presidente havia negado um pedido de extensão de prazo feito pelo chanceler paquistanês Ishaq Dar, durante conversa com a encarregada de negócios dos EUA no Paquistão, Natalie Baker.

"Não quero fazer isso [estender o cessar-fogo]. Não temos tanto tempo assim", afirmou o republicano em entrevista ao canal CNBC. A declaração contradisse uma fala feita na segunda-feira (20), quando ele declarou que "o tempo não era seu adversário" nas negociações.

A próxima rodada de conversa entre EUA e Irã estava prevista para acontecer nesta terça-feira, em Islamabad, no Paquistão. No entanto, até esta tarde, não havia confirmação sobre a participação da república islâmica.

O vice-presidente americano, J. D. Vance, que deveria liderar a delegação americana no encontro, suspendeu a ida ao território paquistanês, que estava programada para acontecer nesta manhã. Às 12h, o político ainda estava em Washington para participar de reuniões, informou a agência AFP.

Conforme o jornal americano The Wall Street Journal, a decisão teria relação com a falta de avanço em demandas dos EUA e à incerteza sobre a presença da delegação iraniana.