Fundador da Hybe, empresa do BTS, é alvo de mandado de prisão por lucro ilegal

O fundador e presidente da agência Hybe, responsável pelo BTS, foi alvo de um mandado de prisão da polícia da Coreia do Sul. Bang Si-hyuk é suspeito de lucrar cerca de 190 bilhões de won (aproximadamente R$ 730 milhões) de forma ilícita.

As negociações ilegais estariam ligadas à abertura de capital (IPO) da empresa, segundo o g1 com informações da Reuters. O pedido de prisão ainda será analisado pela Promotoria do Distrito Sul de Seul.

A Agência de Polícia Metropolitana de Seul detalhou que Bang é suspeito de violar leis do mercado de capitais. Isso porque, antes da listagem da Hybe na bolsa, ele teria incentivado investidores a vender ações para um fundo de private equity ligado a parceiros dele.

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Lucro com ações

A polícia identificou que o fundo vendeu a participação dele após a abertura de capital, e Bang teria recebido cerca de 30% dos lucros, respeitando acordos prévios. No entanto, o presidente da Hybe negou qualquer irregularidade.

"Lamentamos que o mandado tenha sido solicitado, apesar de nossa cooperação total e constante com as investigações ao longo de um extenso período. Continuaremos colaborando com os procedimentos legais para esclarecer nossa posição", escreveu a defesa do executivo, nesta terça-feira (21).