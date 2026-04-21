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Fundador da Hybe, empresa do BTS, é alvo de mandado de prisão por lucro ilegal

Bang Si-hyuk teria lucrado cerca de 190 bilhões de won (aproximadamente R$ 730 milhões) de forma ilícita.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
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Imagem de Bang Si-hyuk, presidente da Hybe, suspeito de lucrar cerca de 190 bilhões de won de forma irregular.
Legenda: Bang Si-hyuk é presidente de agência que gerencia o BTS.
Foto: VIVIEN KILLILEA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP.

O fundador e presidente da agência Hybe, responsável pelo BTS, foi alvo de um mandado de prisão da polícia da Coreia do Sul. Bang Si-hyuk é suspeito de lucrar cerca de 190 bilhões de won (aproximadamente R$ 730 milhões) de forma ilícita.

As negociações ilegais estariam ligadas à abertura de capital (IPO) da empresa, segundo o g1 com informações da Reuters. O pedido de prisão ainda será analisado pela Promotoria do Distrito Sul de Seul

A Agência de Polícia Metropolitana de Seul detalhou que Bang é suspeito de violar leis do mercado de capitais. Isso porque, antes da listagem da Hybe na bolsa, ele teria incentivado investidores a vender ações para um fundo de private equity ligado a parceiros dele. 

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A polícia identificou que o fundo vendeu a participação dele após a abertura de capital, e Bang teria recebido cerca de 30% dos lucros, respeitando acordos prévios. No entanto, o presidente da Hybe negou qualquer irregularidade. 

"Lamentamos que o mandado tenha sido solicitado, apesar de nossa cooperação total e constante com as investigações ao longo de um extenso período. Continuaremos colaborando com os procedimentos legais para esclarecer nossa posição", escreveu a defesa do executivo, nesta terça-feira (21).

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