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Um ano após morte de Papa Francisco, Vaticano realiza celebração especial com missa e terço

Pontífice argentino faleceu um dia após o domingo de Páscoa de 2025.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Mundo
Papa Francisco sorri e acena para o público durante uma aparição. Ele veste a batina branca e o solidéu, posicionado à frente de uma cruz dourada ornamentada sobre um fundo escuro.
Legenda: Papa Francisco foi o primeiro pontífice latino-americano da Igreja Católica.
Foto: TIZIANA FABI/AFP.

O Vaticano realiza uma programação especial, nesta terça-feira (21), em memória ao primeiro ano de morte do Papa Francisco. Celebração eucarística, oração do terço e homenagens em Roma estão entre os atos previstos.

Uma missa de sufrágio (celebrada em intenção de um falecido) será realizada nesta tarde, às 18h do horário local e 13h do horário de Brasília. Haverá uma transmissão em telão instalado na Praça de Santa Maria Maior, em Roma, e via streaming. 

Pela manhã, as homenagens iniciaram com uma celebração religiosa na Casa Santa Marta, local onde Jorge Mario Bergoglio viveu durante o pontificado. 

"Quero apenas recordar a coragem apostólica com que ele enfrentou os anos de seu Pontificado, mesmo quando, apesar de suas limitações físicas, quis cumprir sua missão apostólica até os extremos confins da terra", enfatizou o cardeal Angelo Acerbi na homilia lida pelo arcebispo Luigi Travaglino, que presidiu a missa. 

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Em seguida, será realizado um terço na Basílica Papal de Santa Maria Maior, às 17h do horário local de Roma e 12h em Brasília. A oração acontece na Capela Paolina, local que Francisco costumava visitar. 

Uma placa comemorativa foi preparada, com uma inscrição em latim, e será revelada nesta terça. Ela é feita em bronze e composta por 160 caracteres de dois tamanhos diferentes. 

"Francisco, Sumo Pontífice, que 126 vezes se deteve em oração devota aos pés da Salus Populi Romani, por sua vontade repousa nesta Basílica Papal - 26 de abril de 2026 - primeiro aniversário da morte”, diz a placa.
 

Papa Leão fala em viagem à África

O atual pontífice da Igreja Católica recordou Francisco no voo de Angola para a Guiné Equatorial, última etapa da viagem apostólica pela África. 

"Gostaria de recordar, neste primeiro aniversário da sua morte, o Papa Francisco, que deixou e doou muito à Igreja com a sua vida, o seu testemunho, as suas palavras e os seus gestos. Pelo que fez, vivendo verdadeiramente a proximidade aos mais pobres, aos pequeninos, aos doentes, às crianças, aos idosos”, disse. 

Papa Leão XIV ajoelhado em prece diante de um túmulo de mármore de papa Francisco. Ele segura flores brancas em um ambiente de iluminação suave e solene.
Legenda: Em 3 de novembro de 2025, papa Leão visitou o túmulo de Francisco na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma.
Foto: Vatican News.

Das "muitas coisas" que poderiam ser lembradas de Francisco, Leão XIV recordou o chamado incessante à “fraternidade universal”

“Francisco procurou verdadeiramente promover um respeito autêntico por todos os homens, todas as mulheres, promovendo um espírito de fraternidade, de sermos irmãos e irmãs, todos, de procurar como viver a mensagem que encontramos no Evangelho”, completou.

Arquidiocese de Fortaleza fez menção à data

A Cúria Metropolitana da Capital homenageou o primeiro ano da páscoa eterna de Francisco em postagem nas redes sociais. 

“Aquele que tantas vezes nos recordou que 'Deus nunca se cansa de perdoar' agora repousa na plenitude do Amor que anunciou com a vida”, escreveu. 

Na mensagem, a Arquidiocese ressaltou que o testemunho de Bergoglio permanece vivo “na misericórdia que acolhe, na alegria do Evangelho que se espalha e na coragem de ir ao encontro dos que mais precisam”.

Por fim, convidou os fiéis a rezar pela alma do papa Francisco. “Pedimos a graça de continuar, com fidelidade, o caminho que ele nos ajudou a redescobrir: o caminho de Cristo, simples, próximo e cheio de esperança”, finaliza.

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