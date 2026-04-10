Ingressos para shows do BTS no Brasil esgotam em pouco mais de uma hora
Apresentações acontecem em outubro na cidade de São Paulo.
Quase uma hora e meia após o início das vendas, os ingressos para as três apresentações do grupo de K-pop BTS em São Paulo já esgotaram.
A informação apareceu para os usuários que tentavam realizar a compra às 11h18 desta sexta-feira (10). A venda geral foi iniciada às 10h, com opções para diversos setores.
O tema foi um dos mais comentados do X na manhã de hoje. As hashtags "EU VOU VER O BTS" "Esgotado" e "Ticketmaster" apareceram em milhares de postagens, a maioria com reclamações ao serviço de compra e a fila virtual.
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Fãs lamentam falta de ingressos
Pelas redes sociais, os fãs se revoltaram com o fim das vendas e apontaram dificuldades em acessar a plataforma Ticketmaster.
"Simplesmente ridiculo você deixar a pessoa ir para a página de compra, preencher todos seus dados e na hora de finalizar te jogar pra pagina anterior falando que 'acabou os ingressos'", reclamou um usuário do X.
Quando será o show do BTS no Brasil?
O BTS tem shows marcados no Brasil nos dias 28 (quarta-feira), 30 (sexta-feira) e 31 de outubro (sábado) deste ano.
As apresentações serão no Estádio MorumBIS, em São Paulo (Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 - Morumbi).
Qual o valor dos ingressos?
Devido à instabilidade da plataforma de vendas, alguns fãs esperam que novos ingressos fiquem disponíveis nos próximos dias. Para os shows em São Paulo, os preços variam de R$ 340 a R$ 1.250.
Veja preço do ingresso por setor:
- Arquibancada: R$ 680 (inteira) e R$ 340 (meia-entrada);
- Cadeira Superior: R$ 980 (inteira) e R$ 490 (meia-entrada);
- Cadeira Inferior: R$ 1.080 (inteira) e R$ 540 (meia-entrada);
- Pista: R$ 1250 (inteira) e R$ 625 (meia-entrada).
Pacote VIP
- Inteira: R$ 4.303 (R$ 1.250 do ingresso + R$ 3.053 do pacote)
- Meia-entrada: R$ 3.678 (R$ 625 do ingresso + R$ 3.053 do pacote)