Ingressos para shows do BTS no Brasil esgotam em pouco mais de uma hora

Quase uma hora e meia após o início das vendas, os ingressos para as três apresentações do grupo de K-pop BTS em São Paulo já esgotaram.

A informação apareceu para os usuários que tentavam realizar a compra às 11h18 desta sexta-feira (10). A venda geral foi iniciada às 10h, com opções para diversos setores.

O tema foi um dos mais comentados do X na manhã de hoje. As hashtags "EU VOU VER O BTS" "Esgotado" e "Ticketmaster" apareceram em milhares de postagens, a maioria com reclamações ao serviço de compra e a fila virtual.

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Fãs lamentam falta de ingressos

Pelas redes sociais, os fãs se revoltaram com o fim das vendas e apontaram dificuldades em acessar a plataforma Ticketmaster.

"Simplesmente ridiculo você deixar a pessoa ir para a página de compra, preencher todos seus dados e na hora de finalizar te jogar pra pagina anterior falando que 'acabou os ingressos'", reclamou um usuário do X.