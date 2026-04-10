BBB 26: Prova do anjo desta sexta (10) terá dinâmica inédia com o vencedor

Na preparação para a Prova do Anjo desta sexta-feira (10), o apresentador Tadeu Schmidt adiantou ao público detalhes inéditos da dinâmica do dia.

"Atenção! Amanhã tem formação de Paredão e uma Prova do Anjo... Gente, uma Prova do Anjo que promete muita emoção", iniciou o apresentador no programa dessa quinta (9).

Em seguida, ele revelou uma novidade sobre o prêmio: "O vencedor, além de ganhar a imunidade, vai ter um contato físico com uma pessoa muito querida."

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Schmidt ainda especulou como será a reação dos confinados. "Imagina isso depois de quase 90 dias confinados. Eles vão poder ter contato físico com uma pessoa muito querida. Vai ser demais!", afirmou.

Vale ressaltar que quem ganhar a prova de hoje estará automaticamente imune e não poderá ir ao Paredão.

Que horas será a Prova do Anjo?

Desde o início do "modo turbo", o programa tem realizado a Prova do Anjo nas tardes de sexta-feira, por volta das 15h. Por conta da dinâmica inédita, é provável que a competição inicie mais cedo.

À noite, o elenco forma o 15º Paredão da temporada. A berlinda será composta por:

1 emparedado pelo Líder;

1 mais votado pela casa;

1 emparedado pelo contragolpe (Milena, que apertou o botão misterioso, decide quem vai dar contragolpe - o emparedado pelo Líder ou pela casa).

Formado o Paredão, a votação pelo gshow será iniciada. O próximo eliminado do BBB 26 será revelado na próxima terça-feira (14).