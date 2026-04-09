BBB 26: Milena aperta 'botão misterioso' e terá poder decisivo na formação do Paredão

Milena apertou o "botão misterioso" e terá direito a um poder na formação do próximo Paredão no Big Brother Brasil 26. O botão foi colocado no gramado da casa na manhã desta quinta-feira (9), poucas horas após a festa comandada por Gloria Groove. O início da dinâmica foi transmitido ao vivo pelo programa "Mais Você", da TV Globo.

De acordo com as regras do game, a recreadora infantil terá que decidir quem vai dar o contragolpe na formação do Paredão: se o indicado pelo Líder ou o mais votado pela casa. A berlinda tripla será montada nesta sexta-feira (10) e mais um participante deixará o reality show no próximo domingo (12).

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Como Milena ganhou o poder?

Milena ainda não sabe do que se trata o "botão misterioso". A sister, que correu em direção ao totem no gramado assim que o viu, acredita que irá ao Paredão.

Depois de apertar o botão, ela recebeu uma pulseira laranja de um dummy e a colocou no braço.

Como será a formação do próximo Paredão?

O próximo Paredão do BBB 26 será formado assim: