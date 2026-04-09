Enquete BBB 26: após top 7, quem vai ganhar o reality show? Vote

Com a saída de Samira do Big Brother Brasil 26, o programa entra em sua reta final restando apenas 7 jogadores na casa, sendo cinco "pipocas", um "camarote" e uma "veterana".

Após 100 dias de confinamento no total, o programa terá sua final exibida no dia 21 de abril, uma terça-feira. Até lá, o Modo Turbo segue ativado, com diversas eliminações ao longo dos dias restantes.

A essa altura, no entanto, muitos telespectadores já apontam um favorito para ganhar o prêmio de mais de R$ 5 milhões.

O Diário do Nordeste reuniu em uma enquete os brothers e sisters que seguem na competição para você indicar quem deve ganhar o prêmio milionário.

Quem deve ganhar o BBB 26?