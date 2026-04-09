Botão misterioso vai aparecer na casa do BBB 26; veja que horas

Tadeu Schmidt anunciou uma novidade na dinâmica da semana do BBB 26. Nesta quinta-feira (9), os participantes vão se deparar com um Botão Misterioso no gramado da casa. Aquele que apertar, ganhará um poder para ser usado na próxima Formação do Paredão.

Segundo o portal gshow, o horário em que o botão aparecerá na casa será revelado a partir das 11h05 desta quinta, dentro do programa Mais Você.

Veja também Zoeira Leandro Boneco volta para casa do BBB 26 após passar mal Zoeira Esposa de Leandro Boneco, do BBB 26, critica 'desinformação' após brother passar mal

Qual será o poder misterioso?

O participante que apertar o Botão Misterioso terá que decidir quem vai dar o Contragolpe na Formação do Paredão: o indicado pelo Líder ou o mais votado pela casa. O Paredão será triplo e será formado na sexta-feira (10).