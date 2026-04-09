Botão misterioso vai aparecer na casa do BBB 26; veja que horas
Dinâmica acontece nesta quinta-feira (9).
Tadeu Schmidt anunciou uma novidade na dinâmica da semana do BBB 26. Nesta quinta-feira (9), os participantes vão se deparar com um Botão Misterioso no gramado da casa. Aquele que apertar, ganhará um poder para ser usado na próxima Formação do Paredão.
Segundo o portal gshow, o horário em que o botão aparecerá na casa será revelado a partir das 11h05 desta quinta, dentro do programa Mais Você.
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Qual será o poder misterioso?
O participante que apertar o Botão Misterioso terá que decidir quem vai dar o Contragolpe na Formação do Paredão: o indicado pelo Líder ou o mais votado pela casa. O Paredão será triplo e será formado na sexta-feira (10).