Esposa de Leandro Boneco, do BBB 26, critica 'desinformação' após brother passar mal
O produtor cultural sentiu fortes dores no peito na manhã desta quarta-feira (8).
A jornalista Donminique Santos, esposa do participante Leandro Boneco, do Big Brother Brasil 26, disse estar "acompanhando de perto" a situação do marido, que sentiu fortes dores no peito na manhã desta quarta-feira (8) e está em atendimento médico desde então.
Em comunicado nas redes sociais, Santos aproveitou para criticar as "desinformações" que estão circulando nas redes sociais a respeito de Boneco e garantiu que o produtor cultural não tentou desistir do programa.
"Ele se sentiu mal, pediu atendimento e está sendo acompanhado no momento. Fico muito preocupada com a rapidez com que essas informações falsas se espalham e, mais ainda, ao ver pessoas desejando o pior, pois ele não fará falta no jogo. Isso não é aceitável", frisou a jornalista.
Ela pediu ainda que as pessoas tenham responsabilidade e respeito pela família neste momento. "Obrigada pelo cuidado e carinho", agradeceu.
Nas redes sociais do participante, a equipe afirmou que a informação que existe é que Boneco "passa bem e segue em observação".
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Boneco se sentiu mal nesta manhã
Boneco chamou a atenção da produção do BBB 26 na manhã desta quarta-feira para receber atendimento médico. No momento, muitos internautas pensaram que o baiano estava tentando desistir do programa e começaram a falar sobre isso nas redes sociais.
Contudo, pouco tempo depois, os participantes da casa foram informados que o competidor estava sendo assistido pela equipe médica após não se sentir bem.