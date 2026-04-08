BBB 26: Boneco não apertou o botão de desistência; entenda

O baiano Leandro Boneco tentou apertar o botão de desistência do Big Brother Brasil 26 na manhã desta quarta-feira (8).

O brother, no entanto, estava tentando chamar atenção da produção para receber atendimento médico. Após a tentativa, o confessionário foi liberado para o “pipoca” ser atendido.

Pouco tempo depois, os participantes da casa foram informados que Boneco estava sendo assistido pela equipe médica do programa após não se sentir bem.

Veja vídeo do momento no BBB 26

Boneco NÃO tentou desistir do programa.



Ele teve um mal-estar e, neste momento, está recebendo atendimento médico.



Seguimos acompanhando e qualquer atualização será comunicada pelos canais oficiais.#BBB26 #TeamBoneco



🎥 Reprodução: TV Globo e Globoplay pic.twitter.com/ciuA4I9XrC — Leandro (Boneco) 🌶️ | BBB26 (@LeoRochaBoneco) April 8, 2026

“Atenção, todos. Para ciência de todos, o Leandro está em atendimento médico. Ele está bem”, disse a “voz” que se comunica com os brothers na casa.

Esse foi o segundo atendimento recebido por Boneco desde ontem. Na tarde da terça-feira (7), o participante já havia se sentido mal e sido consultado pelos profissionais.

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Após a assistência recebida, ele relatou que estava se sentindo melhor e foi à academia se exercitar normalmente.